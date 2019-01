Etlan kovat eväät hallitusohjelmaan: Eläkeputki ja vuorotteluvapaa pois ja työvoiman tarveharkinnasta luovuttava

Pääomatuloilla elävien mielistely tutkimuksia.

Mielestäni ETLA ajattelee vain pääomatuloilla elävien ihmisten kannalta asioita. Eli millaisella politiikalla pääomatuloilla elävät hyötyisivät eniten. Mielestäni nämä tutkimukset on hyvin yksisilmäisiä eivätkä ota huomioon työtä tekevien perhettä haluavien ihmisten tarpeita.



Ensinnäkin jo maassa olevat maahanmuuttajat tulee työllistää ennen kuin suorittavaan työhön otetaan yhtään työperäistä maahan muttajaa lisää. Myös syntyperäiset suomalaiset tulee kyetä työllistämään nykyistä huomattavasti paremmin ennen kuin otetaan yhtään työperäistä maahanmuuttajaa esimerkiksi jos palvelualoilla osa-aikaisia ja pätkätöitä ei silloin alalla ole työvoimapulaa vaan kyse on ahneudesta ja sairaaksi menneestä kilpailusta jos näin väitetään.



Jos STTK on oieasti sitä mieltä että heidän edustamille aloille tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa koska näillä "ylempien toimihenkilöiden" aloilla on heidän mielestään työvoimapulaa niin siitä voisi neuvotella STTK kanssa.



Työperäinen maahanmuutto ilman normaaleja oikeuksia on suorittavissa töissä usein työvoiman hyvin epämiellyttävää riistoa ja katteettomia lupauksia ilman normaaleja ihmiselle kuuluvia oikeuksia. Voiko ottaa esimerkiksi perheensä mukaan yms.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.