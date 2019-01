Alkaa riittää Vihreiden ilmainen mainostaminen. Pidetään kansalaiset pää kylmänä!

Vai kuvitteleeko media että Haavisto on juuri se mies (tähän mennessä rivikansanedustaja) jota Suomen kansa on odottanut kuin messiasta?



Gallupit voivat hetkeksi pongahtaa, vielä kun kysytään oikealta "kantar"-ryhmältä. Vaalit kertovat kuitenkin julman/jumalaisen totuuden jokaiselle puolueelle/ehdokkaalle aikanaan. Turha varottaa Venäjän osallistumisesta meidän vaaleihin, kyllä meillä kasvottomat kotimaan lobbarit ja media ovat pahin uhka!



Media on täysin unohtanut Trumpin irvaamisen kun Haavisto pompsahti esiin!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.