Oikeustieteelliseen pyrkinyt vaati nähdä toisten koevastauksia, KHO ei lämmennyt

Vast: Kuka kustansi?

Kun valitsemallaan hakukoneella hakee sanalla oikeudenkäyntimaksu huomaa, että oikeudenkäyntimaksu korkeimmassa hallinto-oikeudessa on 510 € (500 € v 2018).



Ja jotta sinne asti päästään on pitänyt käydä hallinto-oikeuden kautta, ja kun sieltä tuli ensin hylky maksoi se 250 € (2018).



Eli tässä juttu on maksanut hakijalle 750 - 760 €. Ihan kuten laissa ja asetuksissa sanotaan.



Mutta maksanut jotain vain siksi että on "hävinnyt". Taas kerran, itse valittaminen ei maksa mitään, ei ole mitään etukäteismaksuja, vasta päätöksestä riippuu tuleeko oikeudenkäyntimaksu maksettavaksi vai ei.



Jos tämä valittaja olisi voittanut hallinto-oikeudessa ei se olisi maksanut hänelle "mitään". Jolloin vastapuoli olisi voinut valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja jos hallinto-oikeuden päätös olisi pysynyt kho:ssa olisi vastapuoli joutunut maksamaan oikeudenkäyntimaksun kho:ssa (560 €).



Kun itsellesi tulee eteen tilanne jossa haluat valittaa jostakin hallintopäätöksestä olet kiitollinen siitä että maksut ovat edes tällaiset. Kun naapurisi ehkä haki ja sai rakennusluvan tms. joka on nähdäksesi lainvastainen ja sinulle haitallinen, oletko silloin itse valmis maksamaan koko oikeuskoneiston kaikki kulut omasta pussistasi kun valitat lupapäätöksestä? Jo mahdollisesti maksettujen verojen lisäksi, joilla siis tuo oikeuskoneisto pidetään yllä.