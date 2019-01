Potkut saaneelle Patrian toimitusjohtajalle maksetaan satojentuhansien eurojen erokorvaus

Taneli Koponen

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo jättää tehtävänsä, ja yhtiö on aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Yhtiötä vuodesta 2016 johtanut Isotalo jää välittömästi pois yhtiön operatiivisesta johdosta, yhtiö tiedottaa.

Toimitusjohtajan vaihdos liittyy osaltaan Patrian strategiaan, jonka mukaan yhtiö hakee kasvua erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta.

Patria kertoo haluavansa kasvattaa eri puolustussektoreille tarjottavia huolto- ja elinkaaritukipalveluitaan sekä järjestelmä- ja integrointiliiketoimintaansa. Uudelta toimitusjohtajalta odotetaan vahvaa panosta Patrian palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Patria on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Siirtymäkauden ajan yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa vt:nä talousjohtaja Ville Jaakonsalo.

Lännen Medialle kerrotaan Patriasta, että Isotalolle maksetaan palkkaa vielä kuuden kuukauden ajan, koska hänen toimisuhteensa päättyy 4. heinäkuuta. Tämän lisäksi hän saa kuuden kuukauden palkkaa vastaavan erokorvauksen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Esa Rautalingon mukaan Isotalo sai käytännössä potkut.

– Voi sen näinkin muotoilla, koska yhtiö ja yhtiön hallitus on ollut tässä aloitteentekijänä, Rautalinko sanoo.

Patria maksoi Isotalolle vuonna 2017 yhteensä 540 429 euroa palkkaa ja palkkioita. Peruspalkan osuus oli 429 800 euroa. Erokorvauksen suuruus on siten arviolta useita satojatuhansia euroja.

– Haluan kiittää Olli Isotaloa hänen työstään Patrian johdossa. Hänen johdollaan yhtiön hallinnointijärjestelmää on kehitetty päämäärätietoisesti eteenpäin ja päätöksenteon avoimuutta on lisätty. Myös yhtiön kustannusrakennetta on tehostettu vuonna 2017 tehdyillä toimenpiteillä. Patria on vakaalla pohjalla, mutta viime vuosina yhtiön taloudellinen tulos ei kuitenkaan ole ollut odotusten mukainen, Rautalinko toteaa Patrian tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Liikevoitto laskussa

Patria-konsernin tulos vuoden 2018 kolmen vuosineljänneksen jälkeen oli yhtiön mukaan "ennakoidulla tasolla". Liikevaihto oli 325,6 miljoonaa euroa. Vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017 liikevaihto oli 309,3 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli viime vuonna puolestaan kyseisellä ajanjaksolla 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitossa oli laskua vuoteen 2017 verrattuna 5,9 miljoonaa euroa.

Rautalingon mukaan Patria hakee toimitusjohtajaa, jolla on kokemusta erityisesti kansainvälisestä palveluliiketoiminnasta. Myöskään kokemuksesta puolustustarvikealalta ei ole haittaa.

– Haemme johtajaa joka osaa normaalit toimitusjohtajatehtävät liittyen hyvään hallintotapaan ja talouden ylläpitoon, Rautalinko sanoo.

Onko uuden toimitusjohtajan välttämätöntä olla Suomen kansalainen?

– Ei ehkä välttämätöntä, mutta kyllä se asioita yksinkertaistaa. Täytyy muistaa, että monet hankkeet ja tiivis yhteistyö Suomessa Puolustusvoimien kanssa tarkoittaa, että toimitusjohtaja on varsin syvällä monissa luottamuksellisissa hankkeissa. Tietyllä tavalla asiaa yksinkertaistaa se, että kyseessä on Suomen kansalainen, Rautalinko sanoo.

Hänen mukaansa myöhemmin valittavalle uudelle toimitusjohtajalle tehdään laajat turvallisuusselvitykset.