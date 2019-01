Tulitteiden kanssa törttöily antoi pökköä pesään kansalaisaloitteelle

Kansalaisaloitekampanja Rajat räiskeelle vaatii ilotulitteiden käyttöä sallittavaksi vain ammattilaisten järjestämissä näytöksissä.

Lakialoite F2- ja F3-luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi saavutti eduskuntaan etenemiseen tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta joulun välipäivinä.

Viikossa aloite on kerännyt yli 11 000 allekirjoitusta lisää.

Kulunut uudenvuodenaatto ei poikennut aiemmista vuosista erityisesti, vaikka ilotulitteet ja niiden turvallinen käyttö ovat olleet runsaasti esillä joulukuun aikana.

Tämänhetkisten tietojen mukaan vuodenvaihteessa 2019 silmävammoja on saanut yli kymmenen henkilöä, joista ainakin yksi oli lapsi. Tilaston arvioidaan tarkentuvan tammikuun lopussa.

– Valitettavasti tämäkin vuodenvaihde osoittaa, että ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen määrää ei saada nykyisin toimenpitein laskemaan. Ilotulitteiden käyttörajoitusten valvonta on mahdotonta. Ilotulitteiden käytön rajaaminen vain ammattilaisille olisi selkeä viesti siitä, että jokainen ilotulitteista aiheutunut vamma – oli se sitten silmä-, palo-, iho-, käsi- tai kuulovamma – on liikaa, sanoo Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila tiedotteessa.

Ilotulitteiden holtiton käyttö ja tahallinen väärinkäyttö ovat osasyynä kansalaisaloitteen syntyyn.

– Ilotulitteet aiheuttavat joka vuosi merkittäviä omaisuusvahinkoja ja tulipaloja, ja tulipaloihin liittyy aina vakava hengenvaara. Erityisen huolestuttavaa on se, että ilotulitteita on päätynyt alaikäisten käsiin, sillä noin kolmasosa ilotulitteista silmävammoja saaneista uhreista on ollut lapsia ja nuoria. Koska kaikki eivät noudata ilotulitteiden käyttöä koskevia ohjeita tai edes lakeja ja ilotuliteperäiset vahingot ovat mittavia, tarvitaan haittojen ehkäisemiseksi tehokkaampia keinoja. Ilotulite on räjähde, joka voi olla kuluttajan käsissä vaarallinen, sanoo kansalaisaloitteen alullepanija, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY:n puheenjohtaja Hannele Luukkainen tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kansalaisaloitekampanjassa ovat mukana Allergia-, iho- ja astmaliitto, Etsijäkoiraliitto, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys HESY, Kuuloliitto, Näkövammaisten liitto, Opaskoirayhdistys, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Eläinoikeusjuristit, Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Palovammayhdistys ja Suomen Ratsastajainliitto.

Lue myös: Lounais-Suomen poliisi julkaisi listan illan ilotulitetempauksista – touhussa ei järjen häivää, tekijät pääasiassa alaikäisiä