Jään murtamisen määrä vähenee – vaikeuksia kokenut valtion jäänmurtajayhtiö Arctia Oy tarvitsee talvea ja tilauksia ulkomailta

Ossi Rajala

Merellä kulkeva Suomen vienti ja tuonti seisahtuisivat talveksi, jos jäänmurtajia ei olisi. Siitä kärsisivät teollisuus, kauppa ja suomalaisten hyvinvointi.

Näin ollen Suomessa on yli 120 vuoden ajan hankittu jäänmurtajia pitämään tärkeimpiä satamia auki. Kaikki Suomen satamat ovat toistaiseksi sellaisia, jotka voivat jäädä talvella jään saartamiksi.

Ilmastonmuutos ei poista jäänmurtajien tarvetta, mutta voi vähentää sitä.

– Ilmatieteen laitos on tehnyt meille selvityksen, jossa spekuloidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksella jäänmurtajien tarpeeseen. Tarvetta murtajille on ainakin 50 vuodeksi. Ilmaston lämpeneminen tapahtuisi hiljalleen eli kovia talvia olisi vähemmän ja talvien keskimääräinen pituus lyhenisi, kertoo Suomen jäänmurrosta huolehtivan Arctia Oy:n liiketoimintajohtaja Tom Ekegren.

– Jäänmurtajia tarvitaan kuitenkin jatkossakin. Palokuntakin on oltava olemassa, vaikka paloturvallisuus paranee, hän lisää.

Erityisesti Perämerellä tarvitaan näillä näkymin jäänmurtajia, vaikka ilmasto lämpenisi.

– Perämerellä olosuhteet voivat olla vaikeita, koska lounaistuuli puhaltaa jäätä erityisesti Suomen suuntaan. Perämeri on voinut jäätyä ja sulaa kolme kertaa talven aikana. Tuuli puhaltaa uutta jäämassaa Perämeren koilliskulmaan, jonne syntyy ahtojäävalleja. Tuulet puolestaan lisääntyisivät ilmaston lämpenemisen seurauksena, Ekegren kertoo.

Tänä talvena Helsingistä ovat toistaiseksi lähteneet Perämerelle jäänmurtajat Kontio ja Otso. Muiden jäänmurtajien tarve määräytyy sää- ja jääolosuhteiden mukaan, ja niitä on vaikea ennustaa.

– Viime vuonna tammikuu oli vielä varsin lämmin, mutta helmikuussa tuli kovia pakkasia ja meillä oli lopulta koko kalusto käytössä. Talven selkä ei ole vielä taittunut, joten on vaikea sanoa, miten jäätilanne kehittyy, Ekegren pohtii.

Arctia Oy on pyrkinyt hyödyntämään kalustoaan talviajan ulkopuolella siten, että sitä on vuokrattu ulkomaille eri tehtäviin. Yhtiön laivastossa on osaamista muun muassa meripelastukseen, öljyntorjuntaan, tutkimustoimintaan, matkustaja-alusliikenteen turvaamiseen ja kaapelin laskemiseen.

Aivan viime aikoina ulkomailta tulevat tilaukset ovat kuitenkin olleet entistä tiukemmassa ja viime marraskuussa Arctia Oy aloitti yt-neuvottelut, koska työtä ei ole ollut tarpeeksi tarjolla.

– Jäänmurto-, offshore- ja muiden merellisten palveluiden kysyntä maailmalla on vähentynyt protektionististen toimien johdosta, yhtiö tiedotti marraskuussa.

Arctia Oy tiedotti lisäksi joulukuussa, että se vaihtaa toimitusjohtajaa. Tero Vauraste sai lähteä, kun Arctia yhdistyi Meritaito Oy:n kanssa. Haussa on uusi toimitusjohtaja.

Myös numerot kertovat karua kieltä Arctian tilausten vähenemisestä. Vuonna 2015 tilikauden tulos oli 14,6 miljoonaa euroa voiton puolella, mutta vuonna 2017 tulos oli 1,4 miljoonaa euron verran tappiollinen.

– Tulokset eivät ole olleet sellaisia kuin joitakin vuosia sitten. Näissäkin palveluissa on trendinomaista vaihtelua olemassa. Tarkoituksena on, että saamme lisää tilauksia. Jatkamme normaalia liiketoimintaa siten, että se tukee päätehtäväämme eli Suomen talvimerenkulun turvaamista. Uskomme siis edelleen Itämeren ulkopuolisen toiminnan jatkuvuuteen. Ja toisaalta uskomme jäänmurtotarpeen olevan Itämerelläkin vielä pitkään, Ekegren sanoo.

Jos tilauksia ei kuitenkaan tule ja murtajien tarve vähenee ilmastonmuutoksen myötä myös kotivesillä, valtion omistama Arctia Oy:n vaikeudet jatkuvat. Se aiheuttaisi omia haasteitaan myös siihen, miten pidemmällä aikavälillä korvataan jäänmurtajia.

– Laivojen määrä on eräänlainen poliittinen konsensus-päätös. Kovina talvina tarvetta olisi enemmän, mutta aina ei ole kaikille laivoille tarvetta, Ekegren toteaa.

Arctia toivoo tulevaisuudessa sitä, että yhdistyminen Meritaito Oy:n kanssa parantaa liiketoimintamahdollisuuksia. Meritaito Oy:n erikoisalaa ovat muun muassa merenmittaus, vesiväyläsuunnittelu, vesirakentaminen, öljyntorjunta, väylänhoito, kanavien käyttö ja kunnossapito sekä viittojen ja poijujen valmistaminen.