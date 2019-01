Liikenteessä kuoli Suomessa viime vuonna ainakin 200

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo liikenteessä kuolleen vuoden 2018 likimain yhtä monta ihmistä kuin edellisenä vuonna.

Tammi-marraskuussa kuolleita oli ennakkotietojen perusteella 200. Kun huomioon otetaan joulukuun liikennekuolemat sekä myöhemmin kuolinsyytilaston perusteella tehtävät korjaukset, lopullisen määrän odotetaan olevan noin 230–240 kuollutta.

Suomi on asettanut tavoitteeksi tieliikennekuolemien puolittamisen kymmenessä vuodessa. Vuonna 2010 Suomen teillä menehtyi 272 henkeä ja vuoden 2020 tavoite on korkeintaan 136 henkeä. Koko 2000-luvun aikana liikennekuolemat ovat lähes puolittuneet. Vielä vuosituhannen vaihteessa tieliikenne vaati noin 400 ihmisen hengen vuodessa.

Kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet ovat yleisimmin kohtaamisonnettomuuksia tai tieltä suistumisia. Vuonna 2018 tieliikenteessä kuolleista noin 60 prosenttia oli liikkeellä henkilöautolla. Viime vuosina liikenteessä vakavasti loukkaantuneista noin 40 prosenttia on ollut jalankulkijoita tai pyöräilijöitä.

Uudet henkilöautomallit on arvioitu sekä suomalaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa 10–40 prosenttia turvallisemmiksi verrattuna kymmenen vuotta vanhempiin automalleihin. Suomessa liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on noin 12 vuotta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan autokannan uudistumisen nopeuttaminen on yksi keino vähentää kuolonuhreja ja parantaa liikenneturvallisuutta.