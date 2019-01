Jo yli 20 000 taloutta ilman sähköä – puita kaatunut myös junaradalle

Uudenvuodenpäivän illan aikana puuskainen pohjoistuuli ja lumipyry voimistuu. Sähköt ovat olleet poikki tiistain aikana 67 kunnassa hieman yli 20 200 kotitaloudesta, selviää Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

Eniten ongelmia illalla on ollut Etelä-Savon alueella, mutta myös maan länsiosissa on sähköjä poikki. Porissa sähköttömiä asukkaita on 11 ja Uudessakaupungissa 375. Myös ajokeli on huono tai paikoin erittäin huono sakean lumisateen, sekä teiden lumisuuden vuoksi maan sisäosissa ja länsirannikon puolella lisäksi kovan tuulen sekä ilman pakastumisen vuoksi.

Sähköverkon ongelmat johtuvat laajalti puihin kertyneestä lumesta, joka on saanut puut taipumaan linjojen päälle. Lisäksi kaatuneet puut ovat aiheuttaneet tuhojaan.

Junaliikenne on toistaiseksi pysähdyksissä Mikkelin ja Pieksämäen välillä.

IC 701 törmäsi radalle kaatuneisiin puihin Mikkelin ja Hiirolan välillä ja junan virroitin vaurioitui. Juna joudutaan avustamaan dieselveturilla takaisin Mikkeliin. Matkustajat saadaan vasta Mikkelissä muihin kulkuneuvoihin haastavien avustusolosuhteiden vuoksi.

Puiden raivauksen ja sähköradan tarkastuksen jälkeen junaliikenne pääsee jälleen jatkumaan, mutta korjausarviota ei toistaiseksi ole.

