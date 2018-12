Missä uusi kaivoslaki on vanhaa huonompi, kysyy uuden kaivoslain valmistelun "isä", ex-teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

olematonta hyötyäkö ?

"Pekkarinen luettelee esimerkkejä, jossa uusi laki vaatii malminetsintäyhtiöiltä paljon aikaisempaa lakia enemmän. On todistettava osaaminen ja riittävät varat. Yhtiön pitää myös asettaa vakuus vahinkojen varalle sekä raportoida vuosittain viranomaiselle tutkimusten tulokset."



No, onhan nämä itsestään selvyyksiä, jos joku kaivostutkimuksia aikoo tehdä tai kaivoksen perustaa.



Tuosta voisi lukea jatkoa, joka tuntuisi nyt puuttuvan kokonaan, miten kansallinen hyöty ja etu on esillä kaivoksen tuotoissa ?

Mitä ovat viranomaistoimet ympäristövaikutusten suhteen ja miten näitä valvotaan ?

Talvivaara taisi olla esimerkki käytännöistä, joka uutisoinnissa vaikutti alkeelliselta.

Monien nykykaivosten tilasta ei ole erityisesti ollutkaan suuria otsikoita, mutta kiinnostavaa tietenkin on miten ne toteuttavat näiden ympäristöön kohdistuvia ehtoja ?



Myös ulkomaisen tai kotimaisenkin toimijan verokohtelu ja kansallisesti merkittävien varantojen hyötyjen verottaminen niin että kaivostoiminnasta on myös kansallisesti merkittävää hyötyä on ollut keskustelujen aiheena.

Miten valtio hyötyy ulkoistetusta kaivostoiminnastaan ?

Olisiko parempi jättää maan sisään odottamaan arvonnousua ?



