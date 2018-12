Uudeksivuodeksi ennustetaan hurjaa säätä – ilotulitteet voivat jäädä ampumatta

Voimakas matalapaine saapuu Suomeen maanantaina uudenvuodenaattona ja väistyy vasta keskiviikon aikana, kertoo Ilmatieteenlaitos. Merialueilla tuuli voimistuu myrskylukemiin, ja maa-alueilla on odotettavissa voimakkaita puuskia.

Ilmatieteen laitoksen 30. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan Norjanmereltä lähestyvä matalapaine liikkuu Suomen yli kaakkoon vuodenvaihteessa. Uudenvuodenaattona iltapäivällä etelän ja lounaan välinen virtaus voimistuu. Merellä tuuli on kovaa, paikoin tuuli voimistuu myrskylukemiin asti, maa-alueilla puuskat ovat pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta yli 15 m/s. Lisäksi illan aikana lumisadealue saapuu lännestä maan länsiosaan ja liikkuu uudenvuodenyön aikana itään.

Tiistaina uudenvuodenpäivän aamuna lunta on kertynyt yleisesti noin 5 senttiä, Perämeren rannikolla mahdollisesti yli 10 senttiä. Maan etelä- ja länsiosassa sää samalla lauhtuu hetkeksi ja sateet tulevat vetenä tai räntänä. Tuulen sekä lumi- tai räntäsateen yhteisvaikutuksesta ajokeli voi olla erittäin huono.

Uudenvuodenpäivänä tuulet ovat hetkellisesti heikompia, mutta illan ja yön aikana puuskainen pohjoistuuli voimistuu. Tuuli on puuskissa maan pohjois- ja itäosassa 15-20 m/s, maan länsiosassa 20-25 m/s. Merialueilla on myrskyä ja lisäksi aallokko on kovaa.

Tuulen tavanomaisesta poikkeavan suunnan vuoksi tuulivahinkojen syntyminen on mahdollista varsinkin maan länsiosassa. Puihin tarttuva tykkylumi voi osaltaan lisätä puustovaurioiden määrää. Idässä ja pohjoisessa tuulivahinkojen todennäköisyys ei ole yhtä suuri. Pohjoisvirtauksen johdosta sää samalla kylmenee ja lumisadetta tulee maan etelä- ja keskiosassa keskiviikkoaamuun asti. Keskiviikkoiltaan mennessä matalapaine on väistynyt maan kaakkoispuolelle ja lähinnä maan eteläosassa tuuli on vielä puuskittaista.

Ilotulitustaiteen edistämisyhteisö ry kertoo, että ammattitulituksille on tuulirajat. Jos tuulen nopeus ylittää 14 m/s, tulittamisen ei katsota olevan turvallista, ja näytökset jätetään joko kokonaan järjestämättä tai keskeytetään.

– Ilotulitusalaa säätelevien asetusten kautta ei ole erikseen määritelty tuulirajoja kuluttajien ilotulittamiselle, mutta ammattilaisten rajat kyllä pätevät kuluttajillekin, toteaa Uffe Cederqvist Ilotulitusalan toimialayhdistyksestä tiedotteessa.

Kun ilotulitteita ammutaan kovassa tuulessa, tulitteet liikkuvat myös sivuttain. Koska tulitteen sytyttämisesta loppuun palamiseen kuluu useita sekunteja, palava aines ehtii liikkua vaarallisesti tuulen mukana.

Ilotulitteet tulisi suunnata aina hieman tuulta vasten. Jos tuulee yli 14m/s, ilotulitteet pitäisi jättää ampumatta myös kotona.