Poliisi tiedottaa: Oulun kolarissa kuolikin kolme henkilöä — Pahoin murskaantuneen auton takaosasta löytyi vielä yksi vainaja

Vast: Näitä lukiessa hämmästyy yhä enemmän

Nimimerkki 'Mistä oikeasti on kyse???' tuumii:

"Menossa hoitokokoukseen/tulossa hoitokokouksesta/menossa muuten vaan/tulossa muuten vaan? Valitse oikea vaihtoehto!"



Kun uutinen koskee Oulun seutua, kun kommentti koskee hoitokokouksia ja kun nimimerkkinä on 'Mistä oikeasti on kyse???' niin näyttäisi olevan kyse epäasiallisesta arvailusta joka ei oikein sovi tällaiseen kuolonkolariyhteyteen.