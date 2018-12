Rahoitusyhtiön omistamalla autolla voi ajaa Venäjälle edelleen ilman vakuutta

Taneli Koponen

Rahoitusyhtiöiden omistamien, yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen väliaikainen vienti Venäjälle jatkuu vakuudetta 1. tammikuuta alkaen. Tulli kertoo asiasta tiedotteessaan.

Ajoneuvojen omistajien ja haltijoiden on pystyttävä osoittamaan rajanylityksen yhteydessä, että ajoneuvo kuuluu pankki-, luotto- tai leasingtoimintaa harjoittavalle yhtiölle. Lisäksi on osoitettava, että ajoneuvon haltijalla on oikeus käyttää ja pitää hallussaan autoa, joka kuuluu edellä kyseisille yhtiöille.

Käytännössä mukana matkalla on oltava ajoneuvon rekisteriote, johon kyseinen rahoitusyhtiö on merkitty ajoneuvon omistajaksi ja ajoneuvon kuljettaja haltijaksi, sekä rahoitusyhtiön antama valtakirja.

Venäjän hallituksen asetus, jolla vapautetaan rahoitusyhtiöiden omistamien, yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen väliaikainen maahantuonti vakuudesta, piti tulla aiemman tiedon mukaan voimaan vasta 14. tammikuuta.

Uhkana oli, että tammikuun alkupuolella rahoitusyhtiön omistamaa autoa ei voisi viedä Venäjälle ilman vakuutta. Aiempi Venäjän tullin määräykseen perustuva määräaikainen järjestely rahoitusyhtiöiden autoja koskien on voimassa vain 3. tammikuuta saakka. Uuden asetuksen voimaantuloa kuitenkin aikaistettiin.