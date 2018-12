Pekka Mauno

Kohun julkisuudessa nostaneen kaivosyhtiö Dragon Miningin kaivostoiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat ovat kunnossa.

– Yhtiöllä on lainvoimaiset luvat ja toiminta niiden perusteella on mahdollista, sanoo Tukesin ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa.

Kaivos tarvitsee toimintaansa varten Tukesilta (Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta) kaivosluvan ja ympäristöviranomaisilta ympäristöluvan.

Dragon Mining on saanut Tukesilta lainvoimaisen kaivosoikeuden vuonna 2016.

– Se antaa oikeuden hyödyntää kaivospiirillä olevat mineraalit, sanoo Terho Liikamaa.

Yhtiön ympäristöviranomaisilta saatu ensimmäinen lainvoimainen ympäristölupa on vuodelta 2011. Lupamääräyksiä tarkistettiin 2015. Silloinkaan niistä ei valitettu, joten uudet lupaehdot tulivat lainvoimaisiksi.

Hämmennystä on aiheuttanut se, että oikeusasteissa on vireillä valituksia koskien Valkeakoskella sijaitsevan Kaapelinkulman kaivoshankkeen aiempia lupaehtoja. Valituksista ei ole kuitenkaan vielä lopullisia lainvoimaisia päätöksiä.

– Valitukset pantiin vireille vasta sen jälkeen kun yhtiöllä olivat jo lainvoimaiset luvat kaivostoiminnan harjoittamiseen, huomauttaa Liikamaa.

Lupaviranomaisten piikkiin menee se, että aiempien lupaehtojen tarkistamiseen herättiin jälkijättöisesti. Nyt niiden lainvoimaiseksi saaminen vie valitusten vuoksi aikansa.

Ympäristöviranomaiset ovat pitäneet ensimmäisen ympäristöluvan käsittelyn aikana Dragon Miningin noin 300 000 tonnin malminlouhintaa niin pienenä, että yhtiöltä ei ole vaadittu esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia (yva). Sellainen on nykyisin pakollinen kaikissa kaivoshankkeissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaivosyhtiönä Dragon Mining Limited on pieni yhtiö. Sillä on toiminnassa kaksi kultakaivosta Hämeessä, Jokisivun ja Oriveden kultakaivokset. Niistä louhittu malmi rikastetaan Vammalassa.

Näiden lisäksi on valmiiksi luvitettu Kaapelinkulman kaivoshanke Valkeakoskella

Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosraportin mukaan kullan tuotanto oli 6103 unssia, mistä 5749 unssia tuli Jokisivun kaivoksesta.

Yhtiö on australialainen, joten se kertoo tuloslukunsa Australian dollareissa. Liikevaihtoa kertyi toisella vuosineljänneksellä noin 11 miljoonaa Australian dollaria, mikä tarkoittaa noin 8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Mitenkään erityisen kannattavaa Dragon Miningin kaivostoiminta ei ole. Toisella neljänneksellä tuotantokustannukset (cash) olivat 1066 Yhdysvaltain dollaria unssilta ja kultaunssista saatu keskihinta 1301 Yhdysvaltain dollaria.

Vertailun vuoksi, Agnico Eaglen Kittilän kultakaivoksen tuotantokustannukset tämän vuoden kolmannella neljänneksellä olivat 813 Yhdysvaltain dollaria unssilta. Kittilän kultakaivoksen tuotanto on noin kymmenkertainen Dragon Miningin tuotantoon verrattuna.

Dragon Miningilla on ollut kaivos ja rikastamo myös Ruotsissa Svartlidenissä. Kaivostoiminta on siellä päättynyt vuonna 2017, minkä jälkeen yhtiö on harjoittanut Ruotsissa vain malminetsintää.