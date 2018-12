tietenkin haukutte sotaveteraaneja

"Taisteluni" oli kyllä kansallissosialistien ehdokkaan kirja, ei äärioikeiston. Ja aika moni saksalainen tuolloin äänesti tuota ehdokasta. Te kannatte edelleenkin kaunaa Suomessa jostakin joka tapahtui monta sukupolvea sitten? Tämän jälkeen on tapahtunut paljon muutakin, esim. Stalin tapatti miljoonia, mukaanlukien omia ammattiupseereitaan, joiden puute rintamalla auttoi Suomea Kannaksella.



Historia on siitä hieno oppiaine että siitä voi oppia. Artikkelin Kirjoittajan ja haastateltavien suvussakin on sotaveteraaneja, jotka taistelivat natsi-Saksan rinnalla. Mitä mieltä olet, haukutteko heitä kun menet tapaamaan vanhainkotiin?

