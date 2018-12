Postin paketteja voi noutaa vielä aattonakin – puutteellisesti merkityt pyritään toimittamaan uuteenvuoteen mennessä

Tänä vuonna suomalaiset ovat tilanneet ennätysmäärän paketteja ja lähettäneet miljoonia jouluterehdyksiä postitse.

Postin tiedotteen mukaan lähetykset on saatu jaettua sunnuntain aikana lähes sataprosenttisesti.

– Postilaatikolla kannattaa käydä vielä sunnuntaina ja maanantaina kurkkaamassa, sillä jaamme tänään vielä iltaan asti asiakkaiden toivomaa viime hetken joulukorttia. Se on ollut tämän joulun uutuus, Postin ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja kertoo aatonaaton tiedotteessa.

Tämä joulu on Postille ennätyksellinen. Töissä on ollut yli 20 000 henkeä.

– Meillä Postissa joulukuun jokainen viikko on ollut yli miljoonan paketin viikko, tänä vuonna on rikottu kaikkien aikojen ennätys. Suomalaiset ovat löytäneet verkkokaupan ja se näkyy meilläkin nyt selvästi, Jarmo Ainasoja summaa.

Postin joulu on sujunut lähes odotetusti, mutta muutama sata joulutervehdystä jaetaan vasta joulun jälkeen.

– Valitettavasti nyt näyttää siltä, että muutama sata niin sanotusti tavallista joulutervehdystä päästään jakamaan vastaanottajille inhimillisen virheemme vuoksi vasta joulun jälkeen. Nämä kortit olivat kulkeneet meillä Postin sisällä ensin väärin. Olemme tästä virheestämme erittäin pahoillamme, Ainasoja pahoittelee.

Lähetykset, joissa on väärä tai puutteellinen osoite, käyvät läpi Postin osoiteselvityksen. Osoiteselvitystä on tehty koko joulunalusajan. Tänäkin jouluna Postin osoiteselvityksessä on yli 50 000 joulutervehdystä.

– Postinjakelussa oikea osoite on tärkein tieto, sen perusteella me jaamme lähetykset. Teemme kaikkemme, että oikea osoite saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti. Tavoitteenamme on jakaa osoiteselvitettävät kortit sekä kirjeet vastaanottajille jo uuteenvuoteen mennessä, Jarmo Ainasoja sanoo.