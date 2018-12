Sodankylässä mitattiin talven pakkasennätys – valkea joulu koko maahan

Sodankylässä mitattiin varhain sunnuntaina talven pakkasennätys, kun elohopea laski Tähtelässä -30,1 asteeseen. Ennätyksestä kertoi Ilmatieteen laitos Twitter-tilillään.

Talven aiempi pakkaesennätys oli -28,1 astetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan joulu on valkoinen koko maassa. Eniten lunta on pohjoisessa, missä lumen syvyys on 15–25 senttiä. Maan itäosissa lumen syvyys on 10–15 senttiä ja länsiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa noin 1–10 senttiä.

Pakkanen paukkui uudelle kymmenluvulle, kun Sodankylän Tähtelässä mitattiin -30,1 astetta. Kuluvan talven alin lämpötila oli aiemmin -28.1 astetta, Pakkanen kiristyy joulua kohden myös maan etelä- ja keskiosassa. #talvi pic.twitter.com/B2IDw7NZCc December 23, 2018

Aattoaamuksi ilmatieteen laitos ennustaa kylmiä pakkaslukemia lähes koko maahan. Maan länsi- ja pohjoisosissa sää kuitenkin lauhtuu päivän mittaan. Jouluaatto on enimmäkseen poutainen, mutta lumisateiden mahdollisuus kasvaa iltaa ja jouluyötä kohden etenkin Lapissa.

Joulupäivänä hajanainen lumisadealue liikkuu Suomen yli hitaasti luoteesta kaakkoon. Ilmatieteen laitos kertoo, että lumisateet alkavat maan länsiosassa ja liikkuvat illaksi itään.