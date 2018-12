Ydinvoiman askelmerkit menivät taas uusiksi – 2019, 2024, 2027 ja 2028 ovat nyt tärkeitä vuosilukuja

Maapallo ei toimi kvartaaleissa

Nykyiset öljyvarat loppuvat noin 2070.

Kun Suomessa kohistaan energioista, tämä on syytä ottaa huomioon.

Kun Suomessa kohistaan energioista, sähkö on yhtä puhdasta kuin sitä tuottava laitos on.

Kun kohistaan ilmastonmuutoksesta, koko keskustelu ja kuohunta saa täysin eri sisällön yhden massiivisen tulivuorenpurkauksen jälkeen. Islanti voi tarjoilla spektakuläärisen rakopurkauksen, minkä jälkeen muutamaan vuoteen ei tapahdu muuta kuin villavaatteiden neulontaa.

