Jäinen tihkusade iski pahimpaan mahdolliseen aikaan – lentojumin odotetaan kuitenkin helpottavan Helsinki-Vantaalla viikonlopun aikana

Jussi Orell

Vaikeiden sääolojen aiheuttaman ruuhkan odotetaan purkautuvan Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikonlopun aikana. Finavia tiedotti perjantaina, että jäinen sää aiheuttaa ongelmia lentoliikenteelle. Syynä lentojumiin oli se, että lentokoneisiin kertyi jäätä, jonka sulattaminen vaati aikaa.

Tilanne on helpottanut lauantain aikana, mutta normaaleihin lentoaikatauluihin palaaminen ottaa aikansa.

– Perjantaina alkanut jäinen tihkusade on loppunut, mutta perjantain tilanne voi vaikuttaa vielä lauantaina ja sunnuntaina. Varsinkin saapuvat lennot voivat olla myöhässä. Liikenteen odotetaan palautuvat valtaosin normaaliksi sunnuntain aikana, kerrotaan Finavian viestinnästä.

Jäätävä tihkusade iski pahaan aikaan.

– Perjantai-iltapäivä oli vilkkain ajankohta joululiikenteen osalta. Perjantait yleensäkin ovat vilkkaita päiviä. Hiljaisimmat päivät joululiikenteessä ovat jouluaatto ja -päivä.

Finavian mukaan jäinen tihkusade aiheutti ongelmia nimenomaan Helsinki-Vantaalla. Maakuntakentiltä vastaavia ongelmia ei ole raportoitu.

Koska lentoaikatauluissa voi olla muutoksia vielä viikonlopun aikana, matkustajien kannattaa seurata tilannetta mahdollisimman reaaliaikaisesti.

– Tietoa saa ensisijaisesti oman lentoyhtiönsä verkkosivuilta ja mobiilisovelluksilla. Lähtevät ja saapuvat lennot päivittyvät myös Finavian verkkosivuille. Lentokentälle kannattaa joka tapauksessa tulla hyvissä ajoin, Finavian viestinnästä korostetaan.

Osa lennoista myöhästeli perjantaina useita tunteja. Lisäksi esimerkiksi Finnair joutui perumaan yhdeksän lentoa.

– Perumiset vaikuttivat 1100 matkustajaan. Heistä 900:lle on saatu uudet reititykset. Tilanne on ollut hankala sen vuoksi, että joulupyhien aikana lennot ovat täynnä sekä meillä että muilla lentoyhtiöillä. Majoitimme yön aikana noin 500 matkustajaa Helsingissä. Heistä osalle on järjestetty maakuljetuksia, kertoi Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist lauantaina aamupäivällä..

Vaikka liikenne on alkanut normalisoitua, Tallqvist kehottaa yhä varautumaan myöhästymisiin.

– Isoimpia viivästyksiä on Aasiasta palaavissa lennoissa, koska koneet pääsivät liikkeelle Helsinki-Vantaalta perjantaina myöhässä.

Tallqvist lupaa Finnairin tekevän kaikkensa, jotta myöhässä olevien lentojen matkustajille saataisiin järjestettyä jatkoyhteydet kuntoon. Tekemistä riittää.

– Finnairilla lentää lauantain aikana noin 40 000 asiakasta.