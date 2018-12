Väyrysen uusi puolue rekisteröitiin

Seitsemän tähden liike on merkitty puoluerekisteriin, kertoo oikeusministeriö. Uusimman tulokkaan myötä Suomessa on kaikkiaan 19 rekisteröityä puoluetta. Politiikan tutkija Rauli Mickelsson kirjoitti perjantaina Turun Sanomissa, että 19 puoluetta on Suomen ennätys. 1990-luvulla Suomessa oli parhaimmillaan 18 puoluetta.

Turun Sanomat kertoi viime viikolla, että Tähtiliike on saanut kerättyä tarvittavat 5 000 kannatuskorttia. Puoluesihteeri Seppo Hauta-aho kertoi tuolloin, että liikkeen perustaja Paavo Väyrynen lähtee suurella todennäköisyydellä ehdolle kevään eduskuntavaaleihin.

