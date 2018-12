Kolumni: Joulurakkaus ei ole geeneihin kirjoitettu – keskitalven juhlasta voi poimia vain parhaat palat päältä

Jos rakastat joulua, elät vuoden parasta aikaa. Jos taas et ole jouluihminen, sekin on ok. Joulua ei ole pakko viettää millään tavoin, jos ei siltä tunnu.