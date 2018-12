Vapon ensimmäinen aktiivihiilitehdas Ilomantsiin – rakennuslupien hakeminen myös Haapavedelle ja Seinäjoelle mahdollista

Virpi Niemistö

Vapo perustaa aktiivihiiltä jalostavan tehtaansa Ilomantsiin. Noin 25 miljoonaa euroa maksavan laitoksen rakentaminen alkaa keväällä 2019. Tehtaan on määrä olla kaupallisessa tuotannossa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata henkilötyövuotta ja sen ensimmäisen vaiheen työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien noin 50 henkilöä.

Loppusuoralla tehtaan sijainnista kisasivat Ilomantsin kanssa Haapavesi ja Seinäjoki.

Vapon Carbons-liiketoiminnasta vastaavan johtajan Jaakko Myllymäen mukaan yhtiö on hakenut ja saanut ympäristöluvat myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.

Ilomantsin valintaa sijaintipaikaksi puolsivat Vapon mukaan riittävän suuret ja hyvin aktiivihiilen valmistukseen soveltuvat raaka-ainevarat lähellä tuotantolaitosta, ratayhteys ja kunnan tuki soveltuvan henkilökunnan saamisesta laitokselle.

Myllymäen mukaan yhtiö pitää mahdollisena, että se hakee aktiivihiililaitoksille rakennuslupia myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.

Ilomantsiin rakennettavan laitoksen laitetoimittajien ja aliurakoitsijoiden kilpailutus on käynnistetty.

– Tavoitteenamme on käyttää laitoksen rakentamis- ja tuotantovaiheessa mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita, Myllymäki sanoo torstaina julkaistussa tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Vapon Carbonsin Ilomantsiin rakennettavan laitoksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Laitos on suunniteltu siten, että sitä on mahdollista laajentaa tulevina vuosina.

Ilomantsiin rakennettavan laitoksen lisäksi Vapo on varautunut strategiassaan useiden aktiiviihiiltä valmistavien laitosten rakentamiseen seuraavien 5–10 vuoden aikana.

Aktiivihiiltä voidaan käyttää muun muassa vesien ja kaasujen puhdistamisessa.

Vapon toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan investointi uudelle toimialalle ja siirtyminen suoraan kansainvälisesti kilpailluille markkinoille on huomattavasti euromääräänsä merkittävämpi siirto.

– Minulla on vakaa luottamus siihen, että tämä tehdas ei jää lajissaan viimeiseksi. Nyt rakennettava laitos pystyy tuottamaan vain kolmasosan siitä määrästä, minkä Euroopan korkealaatuisen aktiivihiilen markkina kasvaa vuosittain, Tempakka sanoo.

Aiemmin enimmäkseen energiaturvetuotannosta tunnettu Vapo julkisti lokakuussa yritysjärjestely hollantilaisen kasvuturveyritys BVB Substratesin kanssa.

– Jos suunnitelmamme toteutuvat kokonaisuudessaan, uskon että pystymme kymmenessä vuodessa luomaan aktiivihiilestä ja muista vielä julkistamattomista uusista turpeesta jalostettavista uusista tuotteista nykyisten divisiooniemme kokoluokkaa olevaa liiketoimintaa, Tempakka sanoo.