Turvapaikanhakijoiden vapaaehtoisen paluun tukeen roima korotus

Kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita yritetään houkutella kotimaahan paluuseen entistä suuremmalla vapaaehtoisen paluun tuella. Avustus voidaan maksaa joko käteistukena tai hyödyketukena.

Ensi vuonna hyödyketukea myönnetään kotimaahansa palaavalle aikuiselle enintään 5 000 euroa maasta riippuen. Suurimman avustuksen voivat saada niin sanottuun A-kategorian maahan, kuten Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan, vapaaehtoisesti palaavat. Korotus on suuri, sillä tänä vuonna tukisumma on ollut 2 500 euroa.

Hyödyketuella tarkoitetaan erilaisia tarvikkeita tai palveluita, esimerkiksi avustamista työpaikan, asunnon tai terveydenhuollon hankkimisessa.

Käteistuen enimmäismäärä säilyy ennellaan 1 500 eurossa.

Vapaaehtoisen paluun avustusta voi saada kansainvälistä suojelua hakenut kolmannen maan kansalainen, joka poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

EU:ssa on käynnissä pilottihanke, jonka tarkoitus on yhdenmukaistaa unionin alueella maksettavia vapaaehtoisen paluun tukia. Paluutuen määräksi on ehdotettu 2 500 euroa.