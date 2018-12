Tuore selvitys ruuan hinnan kehityksestä herätti kritiikkiä – ETL: Vertailu antaa vain rajatun kuvan ruuan hinnasta

Minna Akimo

Suomessa ruuan hinta laski vuosien 2012–2016 aikana, mikä johtuu kaupan toiminnan tehostamisesta ja katteiden leikkaamisesta. Toisin sanoen kauppa on myynyt jotain tuotteitta ostohintaa halvemmalla hinnalla.

Tämä käy ilmi keskiviikkona julkaistusta Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tekemästä selvityksestä.

Selvityksessä on verrattu maitotalous-, liha- ja leipomotuoteryhmään kuluvia tuotteita.

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) mukaan nyt julkaistun raportin perusteella ei voida kuitenkaan päätellä sitä, millainen tilanne ruokakaupassa juuri nyt on.

– Haluamme nostaa esille sen, että tässä tutkimuksessa on verrattu vuoden 2012 lokakuun tietoja vuoden 2016 lokakuun tietoihin. Kun tämän rajauksen pitää mielessä, se kuvaan vain 87 tuotteesta kootun kolmentoista tuoterypään tilannetta, ei muuta, Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori sanoo Lännen Medialle.

Hän muistuttaa sitä, että todellisuudessa jokainen ruokakaupassa myytävä tuote ja sitä tuottava yritys kilpailevat laajasti kotimaisilla markkinoilla.

– Lihasektori ei kilpaile vain lihasektorin sisällä, koska lihalle vaihtoehtoisia tapoja syödä proteiinia on nykyisin useita vaihtoehtoja, kuten kasvisproteiini tai kalat. Kuluttajalle vaihtoehdot ovat siis laajemmat, kuin mitä tutkimus antaa ymmärtää kokonaisuudesta, Tammivuori sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tammivuori korostaa sitä, etteivät he kiistä sinällään tutkimuksen tuloksia, mutta hän korostaa sitä, ettei muutamien tuoteryhmien hinnanjakautumisen perusteella voi päätellä koko elintarvikeketjun hinnan jakautumista tai katteiden suuruutta.

– Me emme tiedä millaisia tuotteita vertailussa on käytetty. Onko vertailussa ollut mukana kaupan halvempia merkkejä vai brändituotteita? On selvää, että brändituotteissa kaupan osuudet ovat pienempiä kuin vastaavissa halvemmissa tuotteissa, hän sanoo.

Elintarvikeliitto pitää kuitenkin hyvänä sitä, että PTT ja Luken raportissa on selvitetty kaupan rahavirtoja eli sitä, miten ruuan hintakehitys on vaikuttanut kaupan osuuksiin.

– Jos ketjuun virtaa vähemmän rahaa, lisäarvon tuottamiselle on pienemmät mahdollisuudet. Yleisesti ottaen on hyvää, että ketjuun virtaa rahaa, jotta kuluttajille voidaan tuottaa lisäarvotuotteita ja alalla saadaan kasvua aikaiseksi, Tammivuori sanoo.