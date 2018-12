Eduskunta löi naulan mopoauton arkkuun äänin 167–12

Eduskunta hyväksyi tiistaina täysistunnossaan hallituksen esityksen laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamisesta äänin 167–12.

Käytännössä lakimuutos tarkoittaa sitä, että ensi vuoden marraskuusta alkaen nuorten on mahdollista hankkia mopoauton sijaan kevytauto.

Kevytauto on 15 vuotta täyttäneille kuljettajille suunnattu henkilöauto, jossa nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa. Kevytautojen suurimman edun katsotaan olevan niiden turvallisuus, sillä ne ovat nykyaikaisia henkilöautoja, joissa on kattavat, modernit turvavarusteet sekä turvallisuus edellä suunniteltu korirakenne.

Liikennevaliokunta nosti esillä olleen sallitun 45 kilometritunnin nopeuden viime viikolla 60 kilometriin tunnissa turvallisuussyistä.

