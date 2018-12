Oulun seksuaalirikoksesta epäilty vapautettiin vahingossa Saksassa

Oulun seksuaalirikosvyyhdissä epäilty, Saksassa kiinniotettu mies on tällä hetkellä vapaana, Oulun poliisi kertoo tiedotteessa.

Epäilty on ehditty vapauttaa Saksassa ennen kuin hänet saatiin siirrettyä Suomeen viranomaisten välisen tiedonsiirron katkoksen vuoksi.

Epäilty on nimeltään Aldhulaiei, Qayssar Mohsin Sbahi. Hän on yksi kahdeksasta epäillystä Oulun poliisin tutkimassa seksuaalirikosvyyhdissä, jossa ulkomaalaistaustaisten miesten epäillään syyllistyneen useiden kuukausien aikana yhteen tyttöön kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

Oulun poliisi julkaisi miehen kuvat viikko sitten tiistaina. Mies otettiin pian kuvien julkaisun jälkeen kiinni Saksassa.

Oulun käräjäoikeus on vanginnut henkilön poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen.

Henkilöstä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

Yhteensä Oulun poliisilaitos tutkii tällä hetkellä yhteensä viittä alaikäiseen tyttöön kohdistunutta törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta. Laajemman rikoskokonaisuuden lisäksi on tiedotettu myös kahdesta Oulun Tuirassa tapahtuneesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, josta toisen epäillään olevan törkeä, lokakuussa tapahtunutta törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä sekä marraskuussa yksityisasunnossa tapahtunutta törkeää raiskausta ja törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Osassa näitä rikoksia sosiaalisen median käyttämisellä on ollut poliisin mukaan roolinsa. Tällä hetkellä näihin rikoksiin epäillyistä kymmenen on tutkintavankeudessa. Vaikka puheena olevissa rikoksissa ei näyttäisi olevan liittymiä keskenään toisiinsa, on tämän kaltaisten rikosten viimeaikainen määrä sekä niiden samankaltaiset piirteet erittäin huolestuttava asia, Oulun poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.

Lue myös: Oulun poliisi julkaisi kuvia etsimästään seksuaalirikoksen epäillystä