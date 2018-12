Suomen luontotyypit uhanalaistuneet entisestään – WWF: Luonnonsuojelun potti viisinkertaistettava

Luontotyyppien tila ei ole parantunut viimeisen vuosikymmenen aikana, vaan monien luontotyyppien kehityssuunta on arvioitu edelleen heikkeneväksi, selviää tuoreesta arviosta. Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioitiin nyt toista kertaa.

Vajaasta 400 Suomessa esiintyvästä eri luontotyypistä noin puolet, 48 prosenttia, arvioitiin uhanalaisiksi koko maassa. Etelä-Suomessa uhanalaisten osuus on selvästi suurempi kuin Pohjois-Suomessa. Suurimmassa vaarassa selvityksen mukaan ovat niityt, kedot ja metsälaitumet sekä Etelä-Suomen sisävedet.

Kolme vuotta kestäneeseen arviointiin osallistuivat lähes kaikki Suomen merkittävät ympäristötahot sekä useat yliopistotahot. Mukana oli yli 120 asiantuntijaa. Tutkimuksen tuloksia pidetään huolestuttavina, mutta ei toivottomina.

– Luontotyyppien uhanalaistuminen on vakava viesti suomalaisen luonnon tilasta. Nyt on aika herätä: Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoite on karkaamassa. Päättäjiltä pitää löytyä selkärankaa kääntää kurssi, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen sanoo järjestön tiedotteessa.

Luontotyypeillä on monia uhkia, mutta tilan parantamiseen on keinoja. Tärkeimmiksi luontotyyppien uhanalaistumisen syiksi arvioitiin metsien uudistamis- ja hoitotoimet, ojitus, pellonraivaus sekä rakentaminen ja vesien rehevöityminen. Uhanalaistumiseen johtaneiden syiden joukossa ilmastonmuutos katsottiin vielä varsin vähäiseksi tekijäksi kaikkialla muualla paitsi tunturialueilla, mutta tulevaisuuden uhkatekijänä sen merkityksen arvioidaan kasvavan huomattavasti.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tulevan työn avuksi arvioinnin tehneet asiantuntijaryhmät ovat laatineet yhteensä 70 ehdotusta toimenpiteistä, joiden avulla uhanalaistuneiden luontotyyppien tilaa voitaisiin parantaa. Avainasemassa on luontotyyppien parempi huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä.

– Erilaisia luontotyyppejä turvataan erilaisilla toimenpiteillä. Esimerkiksi metsiä pitää suojella, perinneympäristöjä taas hoitaa ja ennallistaa. Nämä toimenpiteet eivät ole ilmaisia, ja valtio on varannut aivan liian vähän rahaa sekä suojelualueiden hankkimiseen että heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen. Ainoa ratkaisu, jolla voidaan tehokkaasti turvata luontotyyppien ja niistä riippuvaisten lajien tulevaisuus, on viisinkertaistaa luonnonsuojelun potti valtion budjetissa, Luukkonen vaatii.