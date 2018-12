Tarkastusraportti ei ota suoraa kantaa Kurttilan taksilaskuihin – "Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen"

Oikeusministeriön tarkastusraportin mukaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan taksilaskuissa ei tullut esiin väärinkäytöksiä, tiedottaa Lapsiasianvaltuutetun toimisto. Lapsiasiavaltuutetun toimisto sai oikeusministeriön raportin luonnoksen haltuunsa perjantaina.

Oikeusministeriö käsitteli lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan selvityksen taksimatkoista, joista käytiin julkista keskustelua viime viikolla.

– Oikeusministeriö on toiminut esimerkillisen ripeästi ja ammattitaidolla, mikä on ollut välttämätöntä asian saaman laajan julkisuuden takia. Oikeusministeriö on nyt todennut, ettei väärinkäytöksiä ole. Tämä oli odotettavissa. Työ määrää tahdin, toimiston tiedotteessa todetaan.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila pitää tärkeänä, että oikeusministeriö julkistaa tarkastusraportin ensitilassa.

Myös oikeusministeriö tiedotti maanantaina selvityksen tuloksista. Ministeriö toteaa, että lapsiasiavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

"Selvitys osoittaa, että Kurttilan taksimatkat liittyvät sellaisiin virkatehtäviin ja tilaisuuksiin, joiden hoitaminen ja joihin osallistuminen kuuluvat lapsiasiavaltuutetun itsenäiseen harkintaan".

"Ministeriö ei siksi ota kantaa yksittäisten taksimatkojen asianmukaisuuteen tai valtuutetun tilaisuuksiin osallistumisen perusteluja koskevaan sisällölliseen arviointiin", tiedotteessa todetaan.

Ministeriön mukaan joissain tapauksissa matkamääräys puuttui ja tarvittavat lisätiedot saatiin vasta pyydetyssä selvityksessä.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kertoo lisäävänsä työsuojelun toimintaohjelmaan kohdan matkustamisen kustannustehokkuudesta. – Siihen oikeusministeriön tarkastusraportti antaa mielestäni aihetta, lapsiasiavaltuutettu Kurttila arvioi.

Edit klo 16.45. Juttua tarkennettu oikeusministeriön antamilla tiedoilla.