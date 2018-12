Lapsiasiavaltuutetun toimisto: Oikeusministeriön raportin mukaan Kurttilan taksilaskuissa ei väärinkäytöksiä

Oikeusministeriön tarkastusraportin mukaan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan taksilaskuissa ei tullut esiin väärinkäytöksiä, tiedottaa Lapsiasianvaltuutetun toimisto. Lapsiasiavaltuutetun toimisto sai oikeusministeriön raportin luonnoksen haltuunsa perjantaina.

Suoritettu tarkastus koski Kurttilan vuoden 2018 taksilaskuja, taksinkäytön syitä sekä työtehtäviä tai tehtäviä, joihin taksin käyttö liittyy, sekä perustetta muun kuin julkisen tai edullisemman kulkuneuvon valinnalle.

– Oikeusministeriö on toiminut esimerkillisen ripeästi ja ammattitaidolla, mikä on ollut välttämätöntä asian saaman laajan julkisuuden takia. Oikeusministeriö on nyt todennut, ettei väärinkäytöksiä ole. Tämä oli odotettavissa. Työ määrää tahdin, toimiston tiedotteessa todetaan.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto kertoo lisäävänsä työsuojelun toimintaohjelmaan kohdan matkustamisen kustannustehokkuudesta. – Siihen oikeusministeriön tarkastusraportti antaa mielestäni aihetta, lapsiasiavaltuutettu Kurttila arvioi.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila pitää tärkeänä, että oikeusministeriö julkistaa tarkastusraportin ensitilassa.