Olympiakomitea valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valtionavustusten takaisinperinnästä

Näillä urheilutahoilla on omalaatuinen käsitys säännöistä ja perusteista.

Kun Sydneyn purjehduksiin valittiin venekuntia, jokaiselle tyypille laadittiin olympiaedustukselle valintakriteerit. Yksi venekunta oli ylitse muiden kaikissa osakilpailuissa. Ennen viimeistä osakilpailua valinnan päättävä joukko ilmoitti, että tämä viimeinen osakilpailu on se, minkä voittaja valitaan olympiaedustajaksi. Kaikkien aikaisempien osakilpailujen tulokset ovat mitätöidyt. Valituksi tuli venekunta, joka ei ollut mitätöidyissä osakilpailuissa menestynyt. Sponsorisopimukset painoivat enemmän kuin laaditut säännöt.

Taitaa tämä Olympiakomitean touhuilu olla samaa perua - säännöistä ja perusteista viis. Me määritämme itse tekemisemme.

