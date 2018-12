Välty jäähdyttelyltä – Kaada joulukinkun rasva paistopelliltä kompostiin

Joulukinkun paistorasvan hävittäminen voi aiheuttaa päänvaivaa. Rasvan voi laittaa sekajätteeseen, mutta se pitää ensin jäähdyttää erillisessä astiassa ja heittää roskikseen vasta sitten. Sen pitää antaa jäähtyä myös ennen biojätteen sekaan laittamista.

Helpoin ja nopein tapa päästä eroon joulukinkun rasvasta on kaataa se lämpimänä kompostiin. Kun kinkunrasva on kompostissa, sen päälle kannattaa laittaa uutta kuiviketta. Se toimii eristeenä ja suojaa lämmintä kompostimassaa, kertoo Biolan tiedotteessa. Jos komposti on liian märkä, se on vaarassa jäätyä.

Biolanin mukaan valitettavan moni kaataa rasvat viemäriin, vaikka se ei sinne kuulu. Pahimmassa tapauksessa jäähtynyt rasva tukkia putkistot.