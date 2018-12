Suomalaiset ajavat halvemmilla ja vanhemmilla autoilla kuin norjalaiset ja ruotsalaiset – veromuutoksilla vähän vaikutusta autokantaan

Nössöilyä ja selkärangatonta

Vero ylös vero alas ylös alas. Pieniä muutoksia jotka ei näy kuluttajan kukkarossa. Suomalainen maksaa tuontiautostaab veroa , dieselistä veroa vaikka se on nyt kalliimpaa kuin bensa .. pakettiautossa ei saa olla kuin 3 penkkiä tai sen vuosimaksut on toista tonnia.. mitä hyötyä tästä on?

Sanoista tekoihin ja autovero pois niin kalusto uusiutuu ja sähköautoihin tukiaisia!



Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.