Kahden passin sotilaita ei eroteta takautuvasti, vaikka laki kaksoiskansalaista tulisi voimaan

Vast: Miten niin?

Vertauksesi ontuu. Vastaava tilanne olisi jos nopeusrajoitusten vaihduttua autoilijoita alettaisiin jälkikäteen sakottamaan sen perusteella mitä vauhtia he ajoivat kyseisellä tienpätkällä viime vuonna.



Takautuva lain soveltaminen ei kuulu pohjoismaiseen oikeuskäytäntöön. Ei sotilasuralle 200-luvun alussa lähtenyt henkilö jolla on kaksoiskansalaisuus voinut ennustaa asemansa muuttuvan tulevaisuudessa, ja siksi hänen oikeutensa sotilasvirkaan peruuttaminen jälkikäteen loukkaisi hänen laillisia oikeuksiaan.



Loppujen lopuksi kyse on hyvin pienestä ihmisryhmästä. Viroissa jo olevia ei ole syytä lähteä erottamaan, varsinkin kun ns. luontainen poistuma (eläköityminen, jne) hoitaa asian vähitellen.