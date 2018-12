Pappien ilmiantokohu johti maistraattien tekemään selvitykseen – Oulun seurakunnat pyytävät aktiivisimmin tietoja sateenkaaripapeista

Kirkon Kirjuri-järjestelmä herjaa, kun sinne yrittää syöttää tietoa samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Siksi tiedot tallennetaan maistraattiin. Maistraatti ei luovuta vihkitietoja pyytämättä, mutta seurakuntien käytännöissä on eroja. Osa niistä pyytää tietoja aktiivisesti, osa ei pyydä ollenkaan. Juha Valppu on yksi yli 60:sta Suomen sateenkaaripapista. Hänen mielestään suurin osa pastoreista on konservatiivisia, mutta enemmistö jäsenistöstä haluaisi kirkon siirtyvän nykyaikaan.