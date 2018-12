Tullin huumekoira paljastanut neljässä vuodessa 870 huumesalakuljetusta - törmäilee innoissaan niin että hampaita on pitänyt poistaa

Pekka Mauno

Vuoden tullikoira on nimensä, Varjoahon Columbo, veroinen, huumesalakuljettajien paljastaja.

Kutsumanimeltään Manu on paljastanut neljässä vuodessa 870 huumeiden salakuljetusta. Kuusivuotias labradorinnoutaja paljasti muun muassa kokonaisen salakuljetusorganisaation. Se ilmaisi kokeneen huumeiden salakuljettajan, joka myöhemmin tutkinnassa osoittautui tuoneen huumeita Suomeen yhteensä 50 kertaa.

Kennelliitto palkitsee tänään Koiramessuilla vuoden 2018 virkakoirat. Vuoden tullikoira Manu työskentelee lentotullissa

Manun ohjaaja Paula Hämäläinen kertoo, että koiralla on valtava into työssään.

– Etsiessään huumeita sen vauhti on älytön. Siltä on jouduttu poistamaan jo kaksi hammasta, kun koira on törmännyt johonkin, kuvailee Manun ohjaaja Paula Hämäläinen koiran käyttäytymistä Tullin tiedotteessa.

Joka aamu Manu lähtee yhtä innoissaan töihin. Hillittömän motivaation lisäksi se on myös poskettoman itsevarma. Jos Manu päättää, että täällä on huumejemma, niin se pitää kantaa tilanteesta pois. Se osaa myös vaatia itsepäisesti palkkansa. Palkka on vaihdettu pallosta dummyyn, koska pallohulluna koirana sille käy vahinkoja etenkin liukkailla alustoilla, kerrotaan Tullin tiedotteessa.

Postissa koira on paljastanut jo 34 törkeää huumausainerikosta.

– Jos se on palkittu jo yhdestä löydöstä, niin se saa siitä vain lisää virtaa. Manu ei ole ollenkaan huumorilla mukana tässä hommassa. Etsintä on sille vakava asia, vaikka sitä leikin varjolla tehdäänkin, kertoo Hämäläinen Tullin tiedotteessa.

Vaikka koira on vasta kuusivuotias, eläkepäivät Manulle koittavat jo parin vuoden kuluttua, Ohjaaja Paula Hämäläinen haluaa antaa sille myös mahdollisuuden nauttia terveistä eläkepäivistä.

Tullilla on viitisenkymmentä tullikoiraa, jotka työskentelevät liikkuvasti Suomen ulko- ja sisärajaliikenteessä. Tullikoiria käytetään apuna kiellettyjen tavaroiden valvonnassa maa-, lento-, raide- ja meriliikenteessä.

Tulli on kouluttanut ja käyttänyt tullikoiria vuodesta 1969 lähtien. Huumeiden etsinnän lisäksi Tulli kouluttaa koiria etsimään savukkeita, nuuskaa, käteistä rahaa, aseita ja räjähteitä sekä eläinperäisiä elintarvikkeita.

Ensi vuosi on Tullin koiratoiminnan juhlavuosi. Silloin tulee kuluneeksi 50 vuotta koiratoiminnan aloittamisesta. Juhlavuoden kunniaksi Tullimuseoon avautuu toukokuussa 2019 näyttely tullikoirista, ja samoihin aikoihin julkaistaan tullikoirien historiikki.