Veden alhainen pH tappoi runsaasti kaloja Eurajoessa

Eurajoen Pappilankoskella havaittiin perjantaina runsaasti kuolleita kaloja voimalaitoksen välpän yläpuolella, kertoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kuolleet kalat ovat pääosin suurikokoisia lahnoja ja pieniä särkiä. Kuolleita eväkkäitä löydettiin Pappilankoskelta noin sata kiloa.

Kalakuolemien taustalla uskotaan olevan valuma-alueen pelloilta tuleva hapan kuormitus.

Rauman Vesilaitos mittaa veden laatua Eurajoesta Pappilankoskelta viikoittain, koska se ottaa sieltä raakavetensä.

Vedenotto keskeytettiin alkuviikosta veden huonon laadun vuoksi. Vedenlaadun uskotaan huonontuneen runsaiden sateiden jäljiltä.

Maanantaina 10. joulukuuta vedestä mitattiin fosforia yli 200 mikrogrammaa per litra ja veden pH oli 6,2. Viikkoa aiemmin se oli ollut 7,1.

Perjantai-iltapäivällä vedestä mitattiin ennätysalhainen happamuus, kun Eurajoen veden pH oli alle 5. Näissä happamuustasoissa kaikki kalat kuolevat.

Samankaltainen pH-arvon putoaminen aiheutti laajoja kalakuolemia Littoistenjärvellä kesällä 2017 järven kemikaalikäsittelyn yhteydessä.

Eurajoen valuma-alueella on paljon happamia sulfaattimaita, jota sisältävät sulfidipitoisia kerroksia.

Viime kesänä pohjaveden pinta on Eurajoessa ollut poikkeuksellisen alhaalla ja näin hapettuminen on päässyt tapahtumaan. Runsaat sateet saavat happamat aineet liikkeelle ja Eurajoen veden pH on alentunut äkillisesti.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tässä vaiheessa on vaikea arvioida, kuinka kauan tilanne jatkuu.