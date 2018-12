Genomikeskus ja biopankkilaki lykkääntyvät seuraavalle hallitukselle

Laki Genomikeskuksesta ja genomitiedon käytöstä (genomilaki) on poistettu tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta.

Ne eivät siis etene eduskunnan käsittelyyn syyskaudella 2018, kuten alkuaan oli tarkoitus. Myös biopankkilakiin suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Lait ovat osa hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa, johon kuuluva laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki) on eduskunnan käsittelyssä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toisiolailla säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tietoturvallisesta käytöstä. Yleislakina se on edellytys sekä biopankki- että genomilaille.

Genomikeskusta ja genomitiedon käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on valmisteltu pitkään. Kyseessä on monimutkainen lakikokonaisuus, jolla on kytkös perustuslakiin ja ihmisten perusoikeuksiin.