Kolme tuhkarokkotapausta todettu Tampereella – tartuttaja saanut taudin ulkomailta

Tampereella on todettu kolme tuhkarokkotapausta tällä viikolla, tiedottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Kaksi sairastunutta ovat hyväkuntoisia aikuisia, ja he ovat kotihoidossa. Molemmat ovat rokotettuja, eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Tartunnan lähde on ollut rokottamaton henkilö, joka on saanut tartunnan ulkomailta.

Sairaanhoitopiirin selvitysten perusteella tartunnat on saatu Pyhän Ristin seurakunnan messussa kaupungin keskustassa. Kyseessä on katolinen seurakunta.

Viranomaiset odottavat, että uusia tautitapauksia voi ilmetä vielä kuluvan viikon lopun aikana.

Kyseisen seurakunnan messuun osallistuneiden tulee ottaa yhteyttä sairaanhoitopiirin ilmoittamiin numeroihin.

Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut on tartuttava neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen. Tuhkarokko tarttuu erittäin herkästi – ensioireena on korkea kuume.

Rokotetun henkilön tuhkarokkotartunnat eivät ole yleisiä, mutta vahvassa altistustilanteessa mahdollisia. Rokotetun oireet ovat lievempiä kuin rokottamattoman eivätkä he tartuta tautia eteenpäin. Rokotus myös suojaa vakavilta jälkitaudeilta.