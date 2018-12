Yle: Puhemiesneuvosto käsitteli kansanedustaja Tavion natsivertausta – rangaistuksia ei ole kuitenkaan tulossa

Aki Taponen

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli torstaina kansanedustaja Ville Tavion (ps) edellisenä päivänä eduskunnassa pitämää puheenvuoroa, jossa hän rinnasti EU:n natsi-Saksaan.

Ylen mukaan puhemiesneuvosto piti Tavion käyttämiä sanavalintoja hyvin epäonnistuneina.

Puhemies Paula Risikko (kok) kertoi olleensa keskiviikkoiltana asiasta yhteydessä Tavioon, muttei referoinut keskustelua sen enempää julkisuuteen. Hän piti asiaa loppuun käsiteltynä, mutta toivoi Tavion vielä avaavan, mitä hän puheillaan oikein tarkoitti.

Tavio näki keskiviikkona yhtäläisyyksiä EU:n ja natsi-Saksan välillä, kun eduskunnassa keskusteltiin EU:n tulevasta kehityksestä.

– Federalistit luovat vain uudenlaista Neuvostoliittoa EU:sta. He luovat uudenlaista natsi-Saksaa. EU:n globalismi on vain uudenlaista fasismia, fasismia uudessa muodossa.

– Vihapuhepoliisi toimii, ja väestö vaihdetaan. Suomen kansa ei äänestänyt tällaisen nykyisenlaisen EU-fasismin puolesta liittyessään EU:hun, Tavio sanoi.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi keskiviikkona, että Tavio ylitti väitteillään kaikki keskustelun sopivuuden ja totuuden rajat. Puheenjohtaja Antti Rinne (sd) vaati, että puhemiesneuvosto ottaa Tavion puheet käsittelyyn.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) piti EU:n vertaamista natsi-Saksaan erittäin halventavana.

– Se halventaa myös niitä uhreja, joita natsi-Saksan aikana syntyi, Sipilä sanoi.

Monet kansanedustajat vaativat perussuomalaisia sanoutumaan välittömästi irti Tavion puheista, mutta niin ei tapahtunut.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä muistuttaa Facebook-päivityksessään, ettei Tavion puhe ollut ensimmäinen kerta, kun eduskunnassa käytetään samanlaisia vertauksia.

– Kyllä eduskunnassa Hitler-kortilla on vuosikymmenten saatossa pelattu vaikka kuinka monet kerrat, vieläpä EU-yhteyksissäkin. Poliittinen muisti on joskus lyhyt. Vuonna 1988 nyt Taviota arvostellut Pekka Haavisto kertoili suuressa salissa itse seuraavaa: "Herra puhemies! Kun Euroopan yhdentyminen nostetaan poliittiseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi, voi sitä kohtaan esittää myös perusteltua kritiikkiä. Eurooppaa koskevassa esseessään amerikkalainen kirjailijatar Susan Sonntag on muotoillut ajatuksensa mielestäni melko hyvin: "Yhä uudelleen esiin nouseva, usein tekopyhä pyrkimys yhdistää Eurooppa poliittisesti, tuo moderni sotahuuto, on poikkeuksetta kaventanut kulttuurieroja. Samalla valtiovalta on keskittynyt ja päätösvalta joutunut yhä harvempien käsiin. Niin kävi jo Rooman valtakunnan kukoistaessa. Sopii muistaa, että Napoleonin lisäksi myös Hitler kuulutti yleiseurooppalaista ihannetta."

Juttua on korjattu 13.12.2018 klo 18.06. Eduskunnan puhemiesneuvoston käsittelypäiväksi muutettu torstai ja lisätty Markku Jokisipilän kommentti.