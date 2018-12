Tänään valmistuu uusia rajavartijoita, mutta itärajan ruuhkia se ei vielä helpota – turvallisuustilanne liikuttaa vartijoita pitkin Suomea

Tanja Nuotio

Tänään valmistuvat uudet rajavartijat helpottavat vain vähän Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen ruuhkia.

Raja- ja merivartiokoulusta Imatralla valmistuu perjantaina 98 uutta raja- ja merivartijaa, 22 naista ja 76 miestä. Reilu kolmasosa eli 37 valmistuvista sijoittuu suoraan töihin Kaakkois-Suomen rajatarkastusasemille.

– Meiltä on lähtenyt viime vuosina rajavartijoita Helsinki-Vantaalle ja erityisesti Pohjois-Suomen rajavartiostoihin. Tällä 37:n joukolla päästään resursseissa plus miinus nollaan vuoden takaiseen tilanteeseen nähden, Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jaakko Olli kommentoi Lännen Medialle.

– Loppuvuonna 2019 tilanne on jo parempi, kun ensi vuonna saadaan vielä lisää työntekijöitä.

98 uudesta rajavartijasta suurin osa sijoittuu itärajalle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jossa liikenne on kasvanut kovaa vauhtia.

Rajavartiolaitoksen henkilöstö on liikkunut tiiviiseen tahtiin eri puolilla Suomen itärajaa viimeisen kuuden vuoden aikana.

Jaakko Olli kertoo, että pohjoisessa rajavartioasemia jouduttiin tyhjentämään vuoden 2012 tienoilla hyvin voimakkaasti, koska Kaakkois-Suomen rajanylitysasemilla liikenne kasvoi räjähdysmäisesti. Väkeä siirtyi silloin Kaakkois-Suomeen.

– Sitten on pyritty palauttamaan maastorajavalvontaa koko itärajalla sinne vuoden 2012 tasolle, koska turvallisuustilanne on muuttunut ennakoimattomaksi. On haluttu vahvistaa heikentyneitä asemia pohjoisessa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on siis vahvistanut Pohjois-Suomen raja-asemia, ja väkeä on siirtynyt myös Helsinki-Vantaalle.

Tästä johtuu Ollin mukaan tilanne, että Kaakkois-Suomessa on toimittu viime vuodet niukoilla resursseilla.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lännen Media uutisoi 5.9., että Suomen itärajan valvonnassa otettiin tietoinen riski, kun 30 rajavartijaa siirrettiin täksi kesäksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Kahden seuraavan vuoden aikana Helsinki-Vantaalle tulee yli sata uutta rajavartijaa. Lisäyksen jälkeen työntekijöitä on yli 300. Helsinki-Vantaalla liikenne on lisääntynyt nopeasti ja erityisesti jatkolentoihin tarvitaan rajan työntekijöitä.

Jaakko Ollin mukaan tilanne on ollut haastava erityisesti Nuijamaan raja-asemalla, jossa pääosa liikenteestä on kolmannen maan kansalaisia eli venäläisiä, joille pitää tehdä tarkka ja aikaa vievä raja-tarkastus.

– Matkustajat ovat pääosin ostosmatkailijoita, jotka tulevat ja lähtevät samaan aikaan. On ollut haastavaa saada vuorot niin vahvoiksi, että ruuhka-aikojen liikenne on saatu sujumaan halutulla tavalla.

Olli muistuttaa, että rajavartioston ensisijainen velvollisuus on taata turvallisuus: tarkastaa, että kaikilla jotka maahan tulevat tai sieltä lähtevät, on edellytykset kunnossa.

37 uutta rajavartijaa sijoittuu Imatralle, Nuijamaalle ja Vaalimaalle sekä muutama Vainikkalaan.

Ollin mukaan uusia rajavartijoita koulutetaan jälleen ensi vuonna, ja siitä joukosta tulee vartijoita jälleen Kaakkois-Suomeen.

– Lisää koulutetaan, mutta ei niin paljon kuin alun perin toivoimme. Ensi vuodelle suunniteltiin kahta peruskurssia, mutta toinen kurssi jouduttiin perumaan säästöjen vuoksi. Lisäksi vuoden mittainen koulutus annetaan vain Raja- ja merivartiokoulussa eli puolen vuoden työhön perehtymisjaksoa ei ole.