Lumikylttikiistaan ajautuneet poliisi ja professori laativat puhelinkeskustelun päätteeksi yhteisen tiedotteen: kokevatkin olevansa samaa mieltä

Lumiset nopeusrajoituskyltit ovat viime päivinä puhuttaneet autoilijoiden lisäksi myös alan asiantuntijoita.

Mediat, varsinkin iltapäivälehdet, ovat viime päivinä kirjoittaneet poliisin Liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin ja Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Matti Tolvasen näkemyksiä siitä, mikä on autoilijan vastuu, jos lumi on peittänyt nopeusrajoituskyltin niin, ettei nopeutta näe.

Muun muassa Iltalehdestä on voinut saanut käsityksen, että Tolvanen ja Pasterstein ovat eri mieltä autoilijan vastuusta.

Lehdet ovat kertoneet, että Pastersteinin mukaan kuljettajalla on vastuu ottaa selkoa lumisenkin liikennemerkin sisällöstä. Tolvanen puolestaan on ollut lehtien mukaan ollut sitä mieltä, että autoilija ei ole vastuussa lumisesta liikennemerkistä, vaan vastuu on tienpitäjällä.

Torstaina kaksikko lähetti tiedotusvälineille yhteisesti allekirjoitetun tiedotteen. Heidän haluavat näkemyksensä esiin "ilman toimittajan tekemiä tulkintoja."

Tiedotteessaan Tolvanen ja Pasterstein muistuttavat viranomaisten eri rooleista rikosprosessissa.

– Esitutkintaviranomaisena poliisi pyrkii selvittämään, mitä on tapahtunut. Jos on ilmiselvää, että liikennemerkki ei ole ollut nähtävissä tai muutoin kuljettajan tiedossa, poliisi poistaa kuljettajalle lähetyn rikesakon. Vaikka liikennemerkki olisi täysin lumen peitossa, tulee asiassa kuitenkin arvioida myös sitä, onko kuljettaja tiennyt liikennemerkin osoittamasta kiellosta tai määräyksestä, he kirjoittavat.

Jos jää epäselväksi, onko henkilö tiennyt nopeusrajoituksesta vai ei, poliisi tekee tiedotteen mukaan asiasta "selvityksen" ja lähettää sen syyttäjälle arvioitavaksi. Syyttäjä puolestaan arvioi, onko syytteeseen aihetta. Tiedotteessa todetaan, että tarvittaessa asia viedään käräjäoikeuden arvioitavaksi.

– Mikäli poliisi itse arvioisi näytön perusteella mitä on tapahtunut, ottaisi poliisi siis roolin joka kuuluu syyttäjälle ja tuomioistuimelle, he kirjoittavat.

He päättävät yhteisen tiedotteensa siihen, että he olevat asiassa samaa mieltä.