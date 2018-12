Ensi vuoden alusta oikeudenkäsittelyyn voi osallistua jopa kotisohvalta – lakimuutos mahdollistaa video-oikeudenkäynnit

Helsinki

Rebekka Härkönen

Videoyhteyksien käyttö oikeudenkäynnissä laajenee lainsäädännön muutoksen myötä ensi vuoden alussa. Jatkossa oikeudenkäyntiin on mahdollista osallistua jopa omalta kotisohvalta.

– Osallistuminen kotoa on yksi vaihtoehto, jos asian laatu sen sallii. Uusi laki ei määritä sitä, mistä osallistuminen tapahtuu, kertoo lainsäädäntötyöryhmässä mukana ollut laamanni Pekka Määttä Kainuun käräjäoikeudesta.

– Lain mukaan osallistujilla on oltava puhe- ja näköyhteys keskenään. Etäosallistumispaikan ja -olosuhteiden on oltava oikeuskäyntiin sopivia.

Päätöksen videoyhteyden käytöstä ja järjestämispaikasta tekee tuomioistuin. Etäosallistumiseen vaaditaan aina myös asianosaisen suostumus.

Määttä muistuttaa, että käsiteltävän jutun luonne voi edellyttää viranomaisen järjestämää paikkaa. Paikkana voi toimia esimerkiksi toinen käräjäoikeus, poliisiasema, oikeusaputoimisto tai vankila.

– Etäosallistumisen olosuhteiden tulee aina olla asianmukaiset ja turvalliset. Etäosallistuminen ei voi tapahtua niin, että taustalla joku esimerkiksi kiristää tietynlaisia vastauksia.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan lakimuutoksen myötä oikeudenkäynnit on mahdollista järjestää niin, että fyysisesti oikeussalissa ovat paikalla ainoastaan tuomioistuimen jäsenet. Kaikki muut osapuolet ja heidän avustajansa voivat osallistua oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä.

Uutta on, että jatkossa syyttäjä, rikoksesta syytetty ja syytetyn avustaja voivat sijaita fyysisesti eri puolilla maata ja osallistua etäyhteyden välityksellä samaan oikeudenkäyntiin. Vuoden alusta lähtien uusi laki mahdollistaa myös riitajuttujen varsinaisen käsittelyn järjestämisen etäyhteyksien välityksellä.

Riitajuttujen valmisteluistunnoissa tuomioistuimet ovat jo hyödyntäneet etäyhteyksiä.

Kainuun käräjäoikeuden laamanni Pekka Määttä uskoo uudistuksen tuovan merkittäviä helpotuksia alueella. Käräjäoikeuksien määrä vähenee ensi vuoden alussa 27:stä 20:een.

Kainuussa tämä tarkoittaa reipasta kasvua entisestäänkin pitkiin välimatkoihin. Kainuun käräjäoikeus sijaitsee Kajaanissa, ja lakkautettavat istuntopaikat 100 kilometrin päässä Kuhmossa ja 150 kilometrin päässä Suomussalmella.

– Kainuussa välimatkat ovat muutenkin satoja kilometrejä. Nyt kun osa istuntopaikoista lakkautetaan, välimatkat kasvavat entisestään, Määttä kuvailee.

– Videoyhteyttä on tarkoitus hyödyntää erityisesti näiltä paikkakunnilla. Näin voidaan turvata ihmisille tärkeällä tavalla oikeus päästä mukaan oikeudenkäynteihin, kun etäisyydet kasvavat.

Määttä uskoo tekniseen kehitykseen ja etäosallistumisen yleistymiseen tuomioistuimissa. Oikeusministeriö on satsannut viime vuosina voimakkaasti tuomioistuinten tekniseen varusteluun. Määttä kertoo Kainuun käräjäoikeuden istuntosalien pursuavan tekniikkaa.

– Todennäköistä on, että etäosallistumisen käyttö koko maassa laajenee, kun siitä saadaan käyttökokemuksia, hän sanoo.

– Tämä tuo varmasti miljoonaluokan säästöt tuomioistuimille ja ennen kaikkea asianosaisille, kun matka-aika poistuu ja töistä poissaolot vähenevät.

Lisäksi etäosallistumisen käyttö lisää tasavertaista osallistumismahdollisuutta oikeudenkäyntiin asuinalueesta riippumatta.

Lainsäädännön uudistus tehostaa oikeudenkäyntejä vuoden 2019 alusta myös muilla tavoilla.

Jatkossa rikosjutut on mahdollista käsitellä käräjäoikeudessa yhden tuomarin kokoonpanolla, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on neljä vuotta ehdotonta vankeutta. Nykylain mukaan laissa säädetty rikoksen rangaistusmaksimi yhden tuomarin kokoonpanolla on saanut olla korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

– Hallituksen esityksessä arvioitiin, että tämä toisi noin 0,4 miljoonan euron säästöt vuosittain, kertoo lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen oikeusministeriöstä.

Uutena vaihtoehtona käräjäoikeuksiin tulee kahden tuomarin kokoonpano tapauksissa, joissa sitä voidaan pitää perusteltuna.

Rikoksesta syytetyn ei tarvitse enää lievemmissä jutuissa osallistua itse juttunsa oikeuskäsittelyyn. Riittää, että paikalla on syytetyn asiamies. Syytetyn läsnäolon tarpeellisuudesta päättää aina tuomioistuin.

Jos henkilöä epäillään rikoksesta, josta rangaistuksena on vähintään kuusi vuotta vankeutta, oikeudenkäyntiin osallistuminen on jatkossakin pääsääntöisesti pakollista. Osallistuminen voi tapahtua joko henkilökohtaisesti salissa istumalla tai videoyhteyden välityksellä.

Ensi vuoden alusta lähtien syyttäjä saa oikeuden määrätä rikoksesta epäillyn pysymään poliisin tiloissa, jotta hänet saadaan haastettua oikeuteen. Uudistuksella pyritään helpottamaan hankalasti tavoitettavien henkilöiden haastamista ja nopeuttamaan näin oikeusprosessin etenemistä.