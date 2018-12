Niko Vahtera

Varsinais-Suomessa on tapahtunut marraskuun loppuun mennessä puolet vähemmän hukkumistapauksia kuin koko viime vuonna. Tänä vuonna hukkuneita on kuusi, kun koko vuonna 2017 maakunnassa hukkui 12 henkilöä.

Koko maassa hukkumistapauksia on ollut viime vuotta enemmän. Ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-marraskuussa hukkuneita on 90, mikä on 11 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) kertoo mediatietojen perusteella, että syksyn aikana Suomessa on hukkunut 16 ihmistä. Heistä neljä on naisia ja loput miehiä.

Syksyn ensimmäiset kohtalokkaat jäihin vajoamiset tapahtuivat Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa marraskuussa.

Toistaiseksi koko maan jäätilanne on heikko tai vaihteleva. SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen muistuttaa, että vaikka osin jäätä olisikin jalankulkijan kestävät viisi senttimetriä, niin esimerkiksi virtauksista tai lumisateista johtuen jään paksuus voi vaihdella suurestikin. Jäille lähtöä onkin syytä harkita tarkasti.

SUH:n mukaan jäille ei kannata lähteä yksin, sillä kaverin apu voi olla korvaamaton.

Liiton tiedotteessa painotetaan myös oikeanlaisen varustuksen tärkeyttä.

– Jäälle lähtiessä tulee olla vähintään naskalit kaulassa, mutta mielellään myös kättä pidempää jään kantavuuden koettelemiseen sekä vesitiiviiksi pakattuun reppuun vaihtovaatteet ja kännykkä. Kannattaa myös kerrata ohjeet jäistä pelastautumiseen ja pelastamiseen, Heinonen kehottaa.