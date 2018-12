Supo: Terrorismin uhka pysyy kohonneena, ääriliikkeet aiheuttavat paikallista uhkaa

Salli Koivunen

Suojelupoliisi julkisti tuoreen kansallisen turvallisuuden katsauksen maanantaiaamuna.

Katsauksessaan Supo käsittelee muun muassa terrorismin uhkaa, kybervakoilua, ääriliikkeitä ja hybridivaikuttamista.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari kertoi tiedotustilaisuudessa, että terrorismin uhka on pysynyt samana Turun terrori-iskua edeltäneestäkin ajasta.

– Terrorismin uhka on edelleen pysynyt neliportaisella asteikolla samalla tasolla kesäkuusta 2017 asti eli tasolla kaksi, kohonnut, Pelttari kertoi.

Uhkatasot ovat matala, kohonnut, korkea ja erittäin korkea. Tason arvioidaan pysyvän samana myös lähitulevaisuudessa.

– Terrorismin takia seurattavien kohdehenkilöiden määrä on kasvanut. On mahdollista, että Suomessa toimivien terrorismia tukevien verkostojen tavoitteena on radikalisoida ja värvätä uusia kannattajia, erikoistutkija Saana Nilsson täsmensi.

Apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen kertoi, että seurattavia ihmisiä on yli 20 maasta. Hän arvioi, että Suojelupoliisilla on suhteellisen hyvä kuva terrorismin kohdehenkilöistä, vaikka kaikkiin henkilöihin ei voida kohdistaa jatkuvaa valvontaa.

Ääriliikkeet ja muun muassa itsenäisyyspäivänä Helsingin kaduilla heiluneet hakaristiliput puhuttavat Suojelupoliisissakin.

– Kotimaiset ääriliikkeet aiheuttavat uhkaa Suomessa pääasiassa paikallisella tasolla. Ne eivät aiheuta uhkaa valtion ja yhteiskuntarauhan näkökulmasta, Antti Pelttari toteaa.

Pelttari ei suostunut ottamaan kantaa siihen, tulisiko hakaristi kieltää myös Suomessa.

Suomea vastaan kohdistuva vieraiden valtioiden tiedustelutoiminta jatkuu Supon arvion mukaan aktiivisena lähivuosina. Useat aktiiviset tiedustelupalvelut toimivat Suomen maaperällä.

– Kybervakoilun lisäksi myös perinteinen henkilövakoilu on edelleen voimissaan, Pelttari tarkentaa.

Hybridivaikuttamisen uhka on Suojelupoliisin mukaan myös todellinen. Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan poliittiseen tai taloudelliseen päätöksentekoon vaikuttamista. Konkreettisena esimerkkinä apulaispäällikkö Seppo Ruotsalainen nostaa sen, että Suomen energiapoliittiseen päätöksentekoon on pyritty vaikuttamaan.

Suojelupoliisilta kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös viimeviikkoisista liikennetuhotyön yrityksistä ja pahoinpitelyistä linja-autoissa Uuraisilla ja Loimaalla.

– Kyseiset rikokset ovat Keskusrikospoliisin tutkinnassa. Tarjoamme apuamme jos sitä tarvitaan, mutta meidän toimialaamme liittyviä asioita ei ole tullut tutkinnassa ilmi, Antti Pelttari vastasi.