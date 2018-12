Jaana Husu-Kallio: "En tunnista Luonnonvarakeskuksen poliittista ohjausta – tutkimus on minulle pyhä asia"

Helsinki

Kirsi Turkki

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun sanoi sunnuntain Helsingin Sanomien haastattelussa, että maa- ja metsätalousministeriön poliittinen ohjaus ja Luken johto vaikuttavat tutkimustulosten viestintään ja prosesseihin. Kyse on Luken tutkimuksesta, jossa arvioidaan Suomen hiilinielun kehitystä.

Luken arvio hiilinielujen kehityksestä julkaistaan tammikuussa. Maa- ja metsätalousministeriön alaisen tutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Antti Asikainen kertoi tuloksista marraskuussa eduskunnan talousvaliokunnalle. Asikaisen marraskuisen esityksen mukaan Suomen hiilidioksidipäästöjä sitova hiilinielu kasvoi huomattavasti.

Suomen luonnonsuojeluliitto löysi Asikaisen esityksestä virheen, jonka myös Asikainen Helsingin Sanomien haastattelussa myönsi. Luke oli ottanut exel-taulukosta väärän rivin ja tutkimustulos osoitti, että metsien hakkuita voidaan Suomessa lisätä merkittävästi ilman, että hiilinielut vaarantuvat. Hallitus on ajanut vahvasti metsähakkuiden kasvattamista Suomessa.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio ei ole Luken virheestä huolissaan.

– Virheitä voi sattua ja ne korjataan. Siinä ei ole mitään hävettävää. Avoimesti niistä sitten kerrotaan ja juttua ei suurennella sen enempää.

Husu-Kallio arvioi, että todennäköisesti tutkijat olisivat itsekin löytäneet virheensä ennen kuin tuloksia olisi lopullisesti julkistettu.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

"En tunnista ohjausta"

Husu-Kallio vetää Luken tulosohjausta ja hän ei tunnista lainkaan luonnonsuojeluliiton väitettä poliittisesta ohjauksesta.

– Viimeksi viime viikolla oli Luken tulosohjauskokous, jossa käytiin ensi vuoden tulossopimusta läpi eli mitä painopisteitä tutkimuksessa on. Kyse ei ole sisällöstä eikä siitä, mitkä ovat lopputulokset, vaan katsotaan yhdessä mitkä ovat kansallisia ja EU-tason ongelmia, johon Luonnonvarakeskusta tarvitaan tutkimusorganisaationa. Se on meidän keskinäinen rooli, eikä se, että lähtisimme etukäteen, keskellä tai lopussa säätelemään sitä, mitä tutkimus pitää sisällään.

Suomen kannalta parhaita ratkaisuja

Luonnonsuojeluliittoa Husu-Kallio sanoo arvostavansa paljon.

– Se on meille tärkeä ja keskeinen sidosryhmä. Toivon, että pystymme kiihkottomasti katsomaan tätä erittäin monimutkaista kokonaisuutta ja luottamaan tutkijoihin ja löytämään Suomen kannalta parhaita ratkaisuja. Luonnonsuojeluliitolla on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja sanomisiinsa. Itse haluan, että etsitään sitä, mikä on sekä Suomen ympäristön kannalta että kestävän metsänkäytön kannalta parasta.