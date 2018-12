Perussuomalaiset puuhaa välikysymystä turvapaikkapolitiikasta

Jussi Orell

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä puuhaa välikysymystä hallituksen turvapaikkapolitiikasta.

Muita oppositiopuolueita mukaan kutsuva Perussuomalaiset haluaa välikysymyksen ryhmän puheenjohtajan Leena Meren mukaan siitä, onko hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja lasten suojelussa.

– Oulussa paljastunut raiskausepidemia on keskusrikospoliisin mukaan vasta jäävuoren huippu. Krp:n mukaan Suomessa pitäisi herätä siihen, että tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja on olemassa. Perussuomalaiset yhtyy Krp:n arvioon. Asia on nostettava keskusteluun ja vaarallinen kehitys on katkaistava, Meri toteaa tiedotteessa.

Perussuomalaiset perustelee välikysymystä myös Turun terrori-iskulla.

– Turun terrorismitapauksen jälkeen hallitus lupasi tiukentaa turvapaikan hakijoiden säilöönottoa ja turvata kansalaisia. Mitään konkreettista ei tapahtunut, Meri toteaa.