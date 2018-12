Tässä ovat Suomen, Ruotsin ja Tanskan poliisiviranomaisten yhdessä etsintäkuuluttamat henkilöt – joukossa huume- ja talousrikollisia, pari vankikarkuria ja useita henkirikoksista epäiltyjä

Sinikka Pylkkänen

Keskusrikospoliisi on käynnistänyt yhdessä Ruotsin ja Tanskan poliisiviranomaisten kanssa kampanjan, jolla pyritään tavoittamaan etsintäkuulutettuja henkilöitä. KRP julkaisi perjantaina listan, jossa on kaikkiaan kaksitoista etsintäkuulutettua. Poliisin mukaan he saattavat oleskella jossakin Pohjoismaassa.

Listalla olevia henkilöitä epäillään törkeistä rikoksista tai heidät on jo tuomittu niistä. Lista on julkaistu yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Tanskan poliisi on etsintäkuuluttanut Amin Qatran (vasemmalla ylhäällä) ja Mohamad Ahmed Hassanin. Ruotsin poliisi etsii Max Serwiniä (oikealla ylhäällä), Kristofers Kastellanossia (vasemmalla alhaalla), Amim Boalia ja Wael Ben Abdullahia. Kuvat: KRP

Suomen viranomaisten etsimien henkilöiden listalla on suomalainen Janne Tranberg, jota etsitään suorittamaan vankeusrangaistusta ja vastaamaan syytteisiin 25 törkeästä veropetoksesta. Ruotsalaista Hans Thorsénia Suomen poliisi etsii puolestaan vastaaman syytteisiin muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta.

Suomalaista Mike Soldieria poliisi etsii suorittamaan usean vuoden pituista vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta. Myös törkeästä huumausainerikoksesta tuomittu Ville Lehmusmetsä pakoilee vankeusrangaistusta.

Taposta tuomittua suomalaista Sammy Mäenpäätä etsitään suorittamaan loppuun vankeusrangaistustaan. Mäenpää jäi elokuussa palaamatta poistumisluvalta vankilaan.

Myös Tanskan ja Ruotsin etsintäkuuluttamissa henkilöissä on useita henkirikoksista tuomittuja. Lista etsintäkuulutetuista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Etsintäkuulutetuista henkilöistä voi antaa vinkin soittamalla numeroon 050 440 1800 tai sähköpostilla osoitteeseen wanted.krp@poliisi.fi.