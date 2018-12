Oulun seksirikosvyyhdessä jo kymmenen epäiltyä

Susanna Kemppainen, Heikki Uusitalo

Oulun poliisi on päästänyt vapaaksi Tuirassa tapahtuneesta seksuaalirikoksesta epäillyn miehen. Poliisi otti maanantaina kiinni ja pidätti vuonna 1995 syntyneen ulkomaalaistaustaisen miehen, jonka epäillään syyllistyneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön Tuirassa puistoalueella 16.–17. marraskuuta.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo, että miestä kuulusteltiin ja hänet vapautettiin tiistai-iltana.

– Meillä ei ollut perusteita vaatia hänen vangitsemistaan. Epäilty rikos ei ole siinä määrin vakava ja esitutkinnassa on päästy eteenpäin, hän perustelee.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan rikoslain mukaan tuomita sakkoja tai enintään neljä vuotta vankeutta. Se on rangaistusasteikoltaan niin lievä rikos, että siitä vangitsemiseksi tulee ilmetä niin sanottuja erityisiä edellytyksiä, joita ovat muun muassa esitutkinnan vaikeuttaminen tai karttaminen tai rikoksen jatkaminen.

Niin sanotuissa ylitörkeissä rikoksissa erityisiä vangitsemisen edellytyksiä ei tarvita. Ylitörkeiksi lasketaan rikokset, joista minirangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Epäilty voidaan pitää vangittuna pääsääntöisesti oikeudenkäyntiin saakka.

Poliisi epäili aluksi miestä vakavammasta seksuaalirikoksesta, mutta esitutkinnan aikana epäillyt täsmentyivät ja häntä epäillään nyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäilty rikos kohdistui yläkouluikäiseen tyttöön.

Poliisi tutkii edelleen myös kahteen muuhun yläkouluikäiseen kantasuomalaiseen tyttöön kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä.

Se epäilee, että vangittuna oleva vuonna 1994 syntynyt mies syyllistyi yhden tytön törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen Tuirassa puistoalueella samaisena viikonloppuna kuin tiistaina vapautettu mieskin. Kiiskisen mukaan epäillyt tunsivat toisensa.

Lisäksi tutkinnassa on laajempi vyyhti, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään syyllistyneen useiden kuukausien aikana yhteen tyttöön kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin.

Osaa miehistä epäillään joko törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta joitakin molemmista.

Poliisi selvittää etenkin sitä, ovatko miehet käyttäneet hyväkseen myös muita lapsia.

– Se on seikka, jota tutkimme erityisen tarkkaan.

Poliisi on vanginnut epäillyistä seitsemän. Yhtä ei ole tavoitettu.

Kokonaisuuden ei epäillä liittyvän Tuiran tapauksiin. Yhteistä tapauksille on poliisin mukaan kuitenkin se, että niihin liittyy sosiaalisen median käyttö.

– Jossain alkuvaiheessa asiat ovat lähteneet eteenpäin somen välityksellä, Kiiskinen kuvailee.

Oulun poliisilla on siis tutkittavana kolme eri seksuaalirikoskokonaisuutta. Vangittuja on kahdeksan. Epäillyt ovat tulleet maahan turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Kaikki ovat oleskelleet Suomessa vuosia. Osalle on annettu Suomen kansalaisuus.

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok) syyttää tilanteesta suoraan maahanmuuttopolitiikkaa.

– Koko homman juuri on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka, mutta harva sen uskaltaa ääneen sanoa, Hänninen toteaa.

Hännisen mukaan niissä maista, joista Suomeen on paljon turvapaikanhakijoita tullut, kulttuuri, tavat, naisten tasa-arvo ja lasten asema ovat täysin toisenlaisia kuin Suomessa.

– En tiedä, miten kotouttamisella pystyisi vaikuttamaan näihin perusasioihin.

Hänninen vaatii, että turvapaikka-asioiden käsittelyä nopeutetaan ja tehostetaan. Ilman oleskelulupaa jääneet pitää hänen mukaansa välittömästi ja tehokkaasti poistaa maasta.

– Erityisesti, jos syyllistyy rikoksiin.

Hännisen mielestä Euroopan rajat pitäisi saada pitämään, Suomen rajavalvontaa olisi tehostettava ja hädässä olevia ihmisiä olisi autettava jo lähtömaissa. Hän sanoo, että ihmisten ja ongelmien siirtäminen Eurooppaan ei auta varsinaisiin juurisyihin.