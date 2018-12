Maistraatin virkamiehet ilmiantavat homopareja vihkineitä pappeja kirkolle Oulussa – "Tämä on ollut jo pidempään tiedossa oleva asia"

Anna Kilponen

Oulun maistraattiin on kehittynyt automaattinen ilmiantojärjestelmä, jossa keskusrekisterin johtaja saa tiedon kuka homoparin on vihkinyt ja raportoi sen eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, seurakunta saa automaattisesti vihkitodistukset, kun joissakin seurakunnissa ne on erikseen tilattava.

Käytäntö aloitettiin vuonna 2017, ja se on voimassa tiettävästi yhä voimassa. Tilanne aiheuttaa ongelmia etenkin homopareja vihkiville, niin sanotuille sateenkaaripapeille.

Asian otti esille kirkkojournalismiin erikoistunut toimittaja Samuli Suonpää Kirkko ja kaupunki -lehteen kirjoittamassaan kolumnissaan.

– Kun tieto avioliitosta tulee seurakunnalle, on se myös sellaisten ihmisten ulottuvilla, jotka eivät tätä henkilötietoa mihinkään tarvitse. Havaitessaan homohäät, väestötietoja herkeämättä seuraava kirkkoherra tai seurakuntien keskusrekisterin johtaja soittaa maistraattiin ja pyytää tiedon siitä, kuka parin on vihkinyt. Oulun maistraatista näitä ei edes tarvitse erikseen pyytää, sillä Oulussa ystävällinen viranomainen itse ilmiantaa homoparin vihkineen papin kirkolle, kirjoittaa Suonpää.

Tilanne voi Lännen Median haastatteleman Suonpään mukaan johtaa siihen, että seurakuntalainen Pohjois-Suomessa ei voi pyytää oman seurakuntansa pappia vihkimään ilmiannon pelossa. Ei tilanne ole ongelmaton silloinkaan.

– Kun vihkijät tulevat muualta, eri hiippakunnista, lähetetään maistraatin ilmiantokirjeitä toisiinkin hiippakuntiin. Jos helsinkiläispappi vihkii Savossa samaa sukupuolta olevan parin, voi siitä lähteä tieto Helsingin tuomiokapituliin, Suonpää kertoo.

Yksi oululaisen ilmiantosysteemin kohteeksi joutuneista papeista oululaispastori Árpád Kovács, joka sai kirjallisen varoituksen vihittyään samaa sukupuolta olevan parin. Hänen tapauksensa on parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Suonpään mielestä on tärkeää, että papit, jotka ovat asettaneet itsensä likoon tietävät, mitkä riskit ovat.

Usein homopareja vihkivät papit, jotka eivät ole seurakuntatyössä, vaan tekevät töitä muualla, jolloin kirkkoherra ei voi kohdistaa heihin työoikeudellisia keinoja.

– Tämä on ollut jo pidempään tiedossa oleva asia, josta erityisesti sateenkaaripapit ovat puhuneet. Heillä on keskenään suurta solidaarisuutta ja käytäntöjä, joilla haluavat palvella seurakuntalaisia ilman, että siitä aiheutuu kenellekään kohtuuttomia ongelmia työelämässä. On käynyt ilmi, että tämä on Oulussa vaikeampaa kuin muualla Suomessa.

Suonpään mielestä kirkolla ei ole halua eikä kykyä käsitellä homoparien vihkimistä koskevaa asiaa.

– Vihkimisistä tulee jossakin vakava moite ja jossakin muualla varoitus. Minusta tuntuu, että kaikki Suomen homoseksuaalit saadaan vihittyä ennen kuin kirkko saa ongelman ratkaistua.

Lännen Media ei tavoittanut keskiviikkoiltana Pohjois-Suomen maistraatin päällikköä asiaa kommentoimaan.