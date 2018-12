Koululainen esitteli käsiasetta Luvialla – poliisi tutkii ampuma-aserikoksena

Asesoppa

Kunnon nuhtelut kyttiksellä, jonkun vanhemman viranhaltijan toimesta.

Molemmille, mutta eri aikaan.

Aseet on penskoilke jänniä kapistuksia, niihin liittyy voimantunnetta, ja kaikkea "kiellettyä.."

Puhun ihan omalla kokemuksella nuoruusvuosilta..

Ihan turhan iso julkinen meteli on asiasta nostettu, poika on vaan halunnut kavereilleen mutkalla lesota..

Harmittavaa/ huolestuttavaa tietysti se, että on ottanut patruunoita mukaan..

Kuten sanoin, kunnon puhuttelu.

Sekä haltijalle, että luvattomalle käyttöönottajalle.

Ja aseet kaappiin, avaimet piiloon/ taskuun!

