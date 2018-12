Valtionyhtiö Fortum sijoittaa ydintoimintansa ulkopuolelle – kasvurahastoon Kaliforniaan 150 miljoonaa euroa

Helsinki

Kirsi Turkki

Energiayhtiö Fortum on alkanut tehdä sijoituksia liiketoimintansa ulkopuolisille alueille. Maanantaina Fortum julkisti 150 miljoonan euron sijoituksen uuteen Valo Ventures-kasvurahastoon, jota johdetaan Kalifornian Palo Altosta. Jo aiemmin Fortum on tehnyt suoria sijoituksia start-up-yrityksiin.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark perustelee sijoituksia uusille toimialueille yhtiön tarpeella uusiutua. Fortum tavoittelee kasvua uusissa innovatiivisissa liiketoiminnoissa. Yhtiö haluaa pärjätä myös digitalisaatiossa.

Lundmarkin mukaan kukaan ei voi jättää start-up-yrityksiä huomioimatta, kun kyse on uudistumisesta. Uteliaisuus on Fortumissa merkittävä arvo ja yhtiön on oltava avoin kaikille ideoille.

Lundmark myöntää, että start-up-investointien riskiprofiili on korkeampi kuin joidenkin muiden investointien, mutta toisaalta myös niiden tuottopotentiaali on korkeampi.

– Tulevaisuuden sähköyhtiön perustuote on tulevaisuudessakin sähkö, mutta sähkön ympärille pystyy rakentamaan huomattavasti kiertotalouteen, biotalouteen ja uusiin palveluihin liittyviä liiketoimintoja. Tässä start-up-yritysten merkitys on iso.

Valtion omistama Fortum myi joitakin vuosia sitten omistamansa sähköverkot ja on sen jälkeen etsinyt kaupoista saaduille rahoille sijoituskohteita. Yhtiö sijoitti lähes neljä miljardia euroa saksalaisen energiayhtiön, Uniperin ostamiseen. Fortum omistaa nyt vajaat puolet Uniperistä.

Kotimaasta Fortum osti äskettäin kiertotalousyhtiö Ekokemin vajaalla 500 miljoonalla eurolla.

Uuteen liiketoimintaan Fortum sijoittaa siis varsin varovaisesti. Valo Ventures-kasvurahastoon 150 miljoonaa euroa laitetaan kymmenen vuoden kuluessa. Rahaston maksimikoko on 250 miljoonaa dollaria. Muiden sijoittajien tulo mukaan rahastoon on vielä auki.

Lundmarkin mukaan Fortum haluaa tehdä start-up-sijoituksensa niin ammattimaisesti kuin mahdollista. Valo Ventures-rahastossa Fortumin kumppanina ja rahaston vetäjänä on Scott Tierney, yksi Google Capitalin perustajista. Rahasto tekee pääomasijoituksia digitaalisiin ja laajeneviin kasvuyrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

– Uskon, että nyt on löydetty huippuluokan kumppanit. On hirveän tärkeätä, että on kokenut tiimi valitsemassa sijoituskohteita.

Lundmark painottaa, että Fortumilla on kaksi tärkeää tavoitetta. Toinen on sijoituksen tuotto ja toinen on yhtiön strateginen uusiutuminen.

– Rahaston kautta nähdään, mitä maailman start-upit tekevät ja missä ovat parhaimmat.

Fortumin suoriin sijoituksiin kasvuyrityksissä Lundmark on varsin tyytyväinen. Yhteistyö Euroopan suurimman sähköautojen latausverkoston Plugsurfingin kanssa alkoi viime vuoden Slush-tapahtumasta ja viime maaliskuussa Fortum osti koko yhtiön. Plugsurfing tarjoaa 81 000 latauspistettä ympäri Eurooppaa. Toinen Fortumin merkittävä kasvuyhtiösijoitus on oululainen biojalostusalan teknologiayhtiö Chempolis.